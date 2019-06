I det ene øyeblikket føles livet som et paradis og du bare gliser. Så, plutselig – uten at du helt vet hvor det kommer fra, er mørket der. Bang! Humøret i bånn og bare elendighet. Hva i all verden skjedde?

Tekst: Anne Marit Hjelme Foto: NTB Scanpix

Første gang publisert i VI OVER 60 mai 2019

Jeg har fundert en del på hva dette med humørsvingninger egentlig er. Den udefinerbare opplevelsen av å skifte personlighet i løpet av sekunder. Hvor kommer kraften fra? Som forandrer oss fra å være kontrollerte individer til å bli smågale rovdyr ute av fatning? Som gjør at vi i det ene øyeblikket oppfører oss sivilisert, for i det neste å gå helt av skaftet?

Følelser og kjemi

Du kjenner deg kanskje igjen? Denne plutselige flammen som tennes inne i deg, av sinne, gråt og frustrasjon, og som bare gjør at hjernen synes å være frakoblet? Som får deg til å si og gjøre ting du egentlig ikke mener, eller faktisk mener – men ikke hadde tenkt å uttrykke til omverden? Fra lykkebobler til fortvilelse på en, to, tre. Det hele koker ned til følelser. Og kjemi. Følelser som kødder med hodet og kroppen. Hormoner i ubalanse. Som bidrar til dette helt ukontrollerbare humøret som svinger mellom ulike ytterpunkter. Som i det ene øyeblikket leker med livet. For i neste øyeblikk å dra deg helt ned i dritten.

En tilstand uten kontroll

Humørsvingninger er visstnok ingen lidelse, men en midlertidig tilstand av å være ute av kontroll. Foruten i de mest alvorlige tilfellene, har den involverte personen stabile øyeblikk innimellom. Jippi! Jadda! Når det går over til det sykelige, kalles det bipolar lidelse. Da veksler en mellom det maniske og depressive, og blir gjerne værende i tilstandene over lengre tid. Noen har depresjon, da blir alt mørkt. I de sykelige tilfellene medisineres en gjerne. Såkalte «lykkepiller» er jo nettopp et middel for å utjevne og utflate svingninger i humør, der målet er å ta bort de dypeste dalene.

Stabilitet og forutsigbarhet

Humørsvingninger, derimot, er noe som vi alle lider av. I større eller mindre grad. Og den reguleres ikke av en pille, men påvirkes i stor grad av hvordan du har det og ulike omstendigheter. I verste fall påvirker svingningene livskvaliteten din. Du vandrer rundt i verden som en tikkende bombe, for plutselig smeller det. Konsekvensene er i noen tilfeller vanskelige å leve med, både for deg selv og omgivelsene. Kanskje blir du litt rabiat og lite selvkontrollerende når blodsukkeret roter seg. Når noen er slem med deg, eller ikke er det. Bare sier noe upassende. Noe som gjør deg opp-brakt. Eller bare helt uten en åpenbar grunn. Noen kan «skylde på» graviditet og premenstruelle perioder, andre på manglende impulskontroll. Uansett er humørsvingninger en uønsket atferd for mange, fordi vi alle søker det stabile og forutsigbare. Vi vil ha kontroll på oss selv.

Oppturer og nedturer

Jeg kjenner meg godt igjen med følelser som svinger. Oppturene og nedturene – når jeg nå legger om livsstilen min – de påvirker humøret mitt. Jeg leser et sted at det er «mangel på regulering i en persons følelser og uttrykk for grunnleggende emosjoner». Ulike sinnstilstander, altså. Avhengig av hva som skjer i kroppen min og i hodet. Indre og ytre faktorer påvirker. Hva jeg har spist, eller ikke spist. Og hvordan jeg tenker. Biologi og tankemønster hånd i hånd. Når jeg nå har lagt om til et sunnere kosthold – og trener jevnlig – er det mye å holde orden på. Det er store indremedisinske omveltninger, jeg detoxes og tilfører kroppen nye energikilder. Noen dager er jeg «ovenpå» og synes det går bra. Andre dager mangler jeg mestring og får lyst å gi opp hele prosjektet. På sånne dager gjelder det å holde ut.

Ingen «quick fix»

For det er ingen «quick fix» her. Det positive med lavkarbokostholdet og treningen så langt er at blodsukkeret mitt er blitt jevnere. Det merkes på humørsvingningene, de er blitt færre. Og mildere. Jeg er også mer bevisst på ja- og nei-dagene og hvordan jeg lar ting påvirke meg. Jeg finner en trøst i ordtaket «hvordan du har det, avhenger av hvordan du tar det». Den mentale prosessen er nemlig like viktig som at jeg spiser mat som gjør meg lysere til sinns. For kropp og hode er to sider av samme sak, iallfall for meg.

Følg Facebooksiden «Bli friskere med VI OVER 60» og få inspirasjon til en sunnere hverdag!