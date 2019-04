Kroppsanalyse

Min kronologiske alder er 52, men min biologiske alder viser at jeg er 67 år! Den metabolske aldringen kommer frem på en Tanita-vekt, og bekrefter at det står dårligere til med helsen enn jeg trodde. Det bekrefter også en analyse av blodprøvene mine.

Jeg visste det var gale, men sannhetens øyeblikk skremmer nesten vettet av meg. Jeg har fysisk en kropp som er 15 år eldre enn hva jeg er! Først oppsøkte jeg en klinikk som har såkalt Tanita-vekt. Det er en indremedisinsk vekt som forteller deg historien om hva kropp- en din består av. Du taster inn høy- de og alder, står barføtt på vekten – og blir «skannet». Når du trykker på «print resultater» kan du ikke lure deg unna fakta. Den lille lappen avslører hvordan det står til med helsen din – og er ganske til å stole på.

Fett rundt innvoller

Det står dårlig til med min. Vekten er urovekkende høy. Jeg har ikke vært på en vekt de siste seks-syv årene og da viste den nesten 20 kilo mindre. Skummelt hvordan kiloene sniker seg på (nesten) uten at du merker det. For ikke å snakke om BMI og fettprosent, herlighet – er det mulig at jeg bærer rundt på så mye daukjøtt som er rent fett? Og det som virkelig gjør meg engstelig, er den store mengden fett rundt innvollene. Det fettet jeg ikke ser som bulker på kroppen, men som legger seg som polstring rundt lever, nyrer og lever. Stakkars innvollene mine – de får jo nesten ikke puste!

Dette er metabolsk alder Tanita-vekten beregner kroppssammensetning ved å sende lave bioelektriske signaler fra hver av monitorenes elektroder. Signalet går gjennom kroppen og måler motstand. På bakgrunn av data om vekt, høyde og alder regner den innebygde datamaskinen i vekten ut prosentvis innhold av fett og vanninnhold, mengde muskel- og beinmasse. I tillegg får du en indikasjon på nivå av visceralt fett (rundt indre organer), og metabolsk alder. Tanita-vekten kalkulerer din metabolske alder ved å sammenstille ditt hvilestoffskifte mot det gjennomsnittlige stoffskiftet for sunne og friske personer i samme aldersgruppe.

Risiko for hjerte og kar

Om turen på Tanita-vekten var deprimerende, blir ikke gjennomgangen av blodprøvene mine en stor opptur heller. Etter henvisning fra lege Sofie Hexeberg har jeg besøkt et laboratorium, tatt masse blodprøver og levert en urinprøve – fastende. Ved å sjekke verdiene i blodet får hun raskt et overblikk over min helsesituasjon. Språket hun snakker er fremmedgjørende for en som aldri har vært interessert i det indremedisinske. Men hun forklarer godt og jeg skjønner raskt at de høye verdiene mine på urinsyre, fastende blodsukker og langtidsblodsukker gjør risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer stor. Jeg har også for høye verdier av det «dårlige kolesterolet» og altfor høy produksjon av hormonet som indikerer betennelser i kroppen.

Blodsukkertesting

Hexeberg ber meg kjøpe et blodsukker- og blodtrykksapparat. Jeg sjekker blodtrykket mitt ukentlig, resultatet det er greit, det skyldes at jeg bruker blodtrykksmedisiner. Målet er at jeg ved livsstilsendringen også skal kunne kvitte meg med disse. Jeg har aldri sjekket blodsukkeret mitt selv før, og føler meg «syk» bare ved å se den lille sprøytespissen. Jeg hater stikk. Nå må jeg stikke meg i fingen før et måltid, under måltidet og etter. Det er litt omstendelig, men opplysende.

Dette er ketose Ketose er en omstilling som skjer i kroppen. Kroppen forbrenner som regel karbohydrater først. Med mye karbohydrater, får kroppen liten anledning til å forbrenne fett. Når kroppen tømmes for karbohydrater har den ikke noe valg, den må i gang med å brenne fett. Ketoner er reststoffer fra fettforbrenningen, og ketoner overtar de fleste oppgavene som glukose (karbohydrater) har hatt og forsyner hjernen og musklene med energi. På en ketogen diett spiser du 15–20 gram karbohydrater om dagen og velger linfrø, chiafrø, paranøtter, mandelmel, te, egg, grønnsaker, fugl, fisk og kjøtt på tallerken daglig. En kan også spise litt lavkarbo-brød.

Jevnt blodsukker

Første gangen jeg tester meg er det fastende blodsukkeret mitt på 10,2 før måltidet, så øker det til 11,4 under et karborikt måltid og går ned igjen til 10,6 etter en time. På denne måten kan jeg sjekke hvordan maten påvirker blodsukkeret mitt. Det går fort opp og ned igjen, og jeg blir mer bevisst hva maten gjør med kroppen min. Og hva jeg bør spise. Etter en uke på moderat lavkarbo (ca. 60 gram karbo om dagen) gjør jeg den samme testen. Da er det fastende blodsukkeret før måltidet på 8,8 – det stiger til 10,2 og holder seg jevnt lenger. Et slikt lite apparat kan du skaffe deg på apoteket, og er et fint hjelpemiddel i bevisstgjøringsprosessen. Målet er å ha kontroll på blodsukkeret, slik at produksjonen av insulin ikke øker – og dermed også fettlagringen.

Ketogen diett

En litt rask vektreduksjon vil være bra for helsen og blodverdiene mine og vil redusere min metabolske alder. Hexeberg anbefaler derfor et kosthold med ca. 20 gram karbohydrater om dagen i starten. Det kalles et ketogent kosthold. Du kan lese mer om det på denne siden – og følge meg dag for dag – på Facebook: «Bli friskere med VI OVER 60».

