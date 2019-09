Mat som medisin i solen

Sol og kunnskap og rolig yoga. Nye bekjentskaper og masse nyttig informasjon om hvordan mat kan påvirke helsen og bidra til å gjøre deg gladere og friskere. Sånn var VIOVER60 sitt aller første helsekurs i Spania – og vi gjentar suksessen i oktober! (PS! Avgangen i oktober er utsolgt)

Tekst og foto: Anne Marit Hjelme

Første gang publisert i VI OVER 60 august 2019

Kunnskap er makt – det visste de 26 godt voksne vitebegjærlige lesere som var med oss på «Bli friskere kurs» i Motril i Spania i slutten av mai. Alle med ønske om få vite mer om hvordan mat kan brukes som medisin for å bedre helsen. Og klokere ble de garantert.

Lagre og bruke fett

For legeparet Sofie og Erik Hexeberg leverer varene. Gjennom daglige faglige foredrag tok de for seg hvordan kroppens kjemiske balanse og alle organer påvirkes av maten vi spiser. På en pedagogisk – og tidvis underholdende måte – foreleste de om hvordan maten påvirker vår evne til å lagre fett, hvordan maten påvirker vår evne til å bruke fettreservene, om hvordan sukkerfabrikken og fettfabrikken i kroppen kommer ut av kontroll – og med et spesielt fokus på om mettet fett gir høyt kolesterol og hjertesykdom.

Transfett farlig

Legeekteparet Hexeberg er ivrige forkjempere for et lavkarbokosthold med mindre karbohydrater og mer naturlig fett, og snakker norske helsemyndigheter midt imot når det gjelder oppfatningen av mettet fett. De hevder det ikke finnes vitenskapelig god nok dokumentasjon på at mettet fett er farlig for oss, og viser til at det er transfett som er farlig og gjør oss syke. De fokuserer på hva som fra steinaldertiden var menneskemat og sammenligner det med den prosesserte maten vi spiser i dag – som ikke er naturlig for oss og som kroppen ikke tåler. Målet er at flest mulig skal holde seg friskest mulig – lengst mulig. I tillegg til gode gener, mosjon, nok søvn og hvile og en positiv og optimistisk livsinnstilling, anbefaler de mest mulig ren og naturlig mat. Uten sukker og stivelse – for å få et blodsukker under kontroll.

Kontroll på blodsukker

Kursdeltakerne var lydhøre og interesserte. De fleste kjente til lavkarbokosthold fra før. Noen hadde selv gått på dette kostholdet i mange år, andre var bare nysgjerrige og ville vite mer – og noen var skeptiske. I fem dager var de samlet for å få økt forståelse for hva denne «omstridte lavkarbodietten» er for noe. Det handler om å ta kontroll på blodsukkeret, slik at insulinproduksjonen i kroppen fungerer som den skal. Da er mye gjort for å bedre helsen, sier Sofie Hexeberg, og viser til at riktig mat reduserer betennelser i kroppen, lekk tarm, diabetes og en rekke andre lidelser.

– Steinalderkost med mye rent kjøtt, fisk, skalldyr, grønnsaker, nøtter, frø og bær er det vi kaller jeger- og sankerkost. Dette kostholdet gir stabilt blodsukker og lavt nivå av hormonet insulin. Det gir også fin balanse mellom de essensielle fettsyrene. Rikelig med naturlig fett er et betennelseshemmende kosthold vi anbefaler, sier Hexeberg.

