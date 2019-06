Når maten gjør deg syk

Matintoleranse. Smak på ordet. Det er noe du ikke tolererer. Noe den fysiske kroppen din ikke tåler. Blir syk av. Blodprøver gir røde utslag på matsorter du må unngå. Og med ett endrer livet seg ganske dramatisk. Både til det verre og til det bedre.

Tekst: Anne Marit Hjelme Foto: NTB Scanpix

Første gang publisert i VI OVER 60 juni 2019

For når du får vite at du har matintoleranse mot ulike matsorter, betyr det et «før og etter». Før kunne du spise det du ville, uten å tenke over hva du puttet i munnen. Etter må du velge bort all mat som inneholder det du ikke tåler, eller redusere inntaket. Ellers «forgifter» du kroppen og gjør den syk. I verste fall spiser du da på deg en rekke diagnoser og sykdommer.

Allergi og intoleranse

Selv tok jeg testen på anbefaling av lege Sofie Hexeberg, og resultatet overrasket meg; Jeg fikk lange røde streker på A-4 arket som indikerer at det er mye jeg ikke tåler! Utslag 5 (som er den høyeste verdien) på melkeprotein, hvete, korn og skalldyr. Utslag 4 på nøtter og frø. Også svakere utslag på andre mattyper. Hjelp! Ingen hyggelig beskjed å få, men samtidig ganske avklarende. Med ett skjønte jeg hvorfor jeg ble kvalm og uvel, fikk diare og måtte kaste opp etter en rekke måltider.

Det er imidlertid viktig å vite at matintoleranse og allergi er to forskjellige ting. Med en allergi kommer reaksjonen som regel etter kort tid, mens med en intoleranse kan det ta inntil 96 timer (4 dager) før du får en reaksjon. Dette gjør det ofte vanskelig å vite nøyaktig hva du er intolerant mot, og faktisk koble symptomene dine til en intoleranse i det hele tatt. Selv har jeg gått rundt og trodd i årevis at jeg stadig ble matforgiftet som følge av dårlig hygiene og dårlige bakterier. Så feil kan man altså ta!

Symptomer

Matvarer du reagerer på må unngås helt ved allergi. Ved intoleranse er det ofte nok å begrense mengden. Det er viktig at legen har fått stilt en diagnose før du starter på en diett, og selv gikk jeg bare til et laboratorium og tok masse blodprøver – og hadde deretter en gjennomgang med legen om resultatene.

Symptomer på matvareintoleranse kan være mange og vanskelige å oppdage. Vanlige symptomer er at du blir oppblåst, får vann i kroppen, har hyppige infeksjoner, eksem, fordøyelsesplager, leddsmerter, er utmattet, har konsentrasjonsproblemer, hodepine, overvekt/undervekt, hudproblemer som uren hud eller kløe, betennelser i kroppen, dårlig hukommelse og håravfall. Listen over plager og «vondter» er altså lang.

Lekk tarm

I tarmen vår har vi tarmslimhinner som bør være tett, disse slimhinnene slipper bare gjennom «snille» partikler som vitaminer, mineraler, aminosyrer og vann. Hvis vi har en intoleranse har det blitt sprekk i denne tarmslimhinnen, noe som gjør at ufordøyd mat og proteiner lekker ut i blodbanen. Da har man lekk tarm, noe jeg også fikk konstatert.

Det er mange tilstander som kan forverres eller forårsakes av en matintoleranse, det trenger ikke engang ha med fordøyelsen din å gjøre. Det er imidlertid viktig å ta på alvor, for tilstandene som kan forårsakes eller forverres av en forsinket matvareintoleranse er mange; Høysnue, ADHD, autisme, bekhterevs, astma, nervøsitet, engstelse, depresjoner, eksem, diabetes, leddgikt, hodepine, utmattelse og søvnforstyrrelser.

Immunforsvaret

Det merkelige er at vi ofte føler at vi er avhengige av de matvarene vi ikke tåler, som om kroppen skriker etter dem. Som karbo-junkie har jeg virkelig erfart dette! Og når du jevnt og trutt inntar den matvaren du er intolerant mot, vil immunforsvaret være på vakt til enhver tid. Etter en stund reagerer vi ikke like sterkt lenger – selv om matvaren er like skadelig.

Når jeg nå har kuttet ut det meste av produkter med melkeprotein, opplever jeg tidvis at kroppen min reagerer ekstra kraftig når jeg tilfører enkelte typer mat som inneholder nettopp melkeprotein. Det skyldes at immunforsvaret har fått en pause og er klar til å reagere kraftfullt når det nå møtes en «inntrenger». Så viselig er altså kroppen konstruert.

Følg Facebooksiden «Bli friskere med VI OVER 60» og få inspirasjon til en sunnere hverdag!