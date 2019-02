Ut med oss! Ingen tvil om at det meste blir enklere når vi er ute i frisk luft!

Vi må i det minste komme oss ut! Vi skal følge vår egen redaktør på veien til total livsstilsendring, men jeg må innrømme at jeg blir både kjempeimponert – og litt oppgitt!

Jeg går til speilet, der lyset er best, og betrakter kroppen min (unnskyld) og lurer på om jeg noen gang kommer dit hun er kommet allerede! Men det virker i hvert fall inn på mitt inderlige ønske om å gjøre det jeg er motivert til, nemlig å komme meg ut å bevege meg!

Det er så fristende når man har pauser i hverdagen, og regnet og snøen ramler ned, å finne en super unnskyldning for å bli inne. Det er så surt ute, jeg var jo ute en tur i helgen, jeg går i morgen også videre …

For å ha et press på meg selv, har jeg installert app på telefonen min som registrerer hvor mange skritt jeg går hver dag. Til min store fortvilelse lagres skrittene for hver dag og jeg gremmes hver gang appen viser et lavmål av bevegelse. For meg som bor midt i Bergen sentrum kunne turene bli ensformige, og det ga meg enda en unnskyldning på lager.

Så startet jeg med å tenke igjennom, ganske enkelt planlegge, hvor jeg kunne gå neste dag. Hvor hadde jeg ikke vært på en stund, og hva hadde skjedd i området i løpet av den siste tiden – ja til og med i løpet av det siste året.

Jeg har et intenst avhengighetsforhold til mobilen min. Der ligger alt jeg trenger. Nå har jeg «oppdaget» fotoapparatet på telefonen på en ny måte på en av turene mine! Jeg tar bilder av små og store oppdagelser underveis – nye bygg, endring av strukturer, små og store bilder malt av flinke og mindre flinke streetart-kunstnere på alt fra små murer i «smitt og smau» til hele vegger midt i byen, vakkert dekorert! Mitt samfunnsengasjement får meg til å fotografere både det vakre og det som ergrer meg.

Det meste av dette forblir egne observasjoner, men noe legger jeg senere ut med kommentarer på Facebook og får tilbake engasjement fra så mange, og gleden over å «gjenoppdage» fra andre. Jeg må innrømme at noen bilder havner hos politikere eller andre med bønn om handling, spesielt det som ergrer meg, selvfølgelig!

Det jeg prøver å si, er at selv om ikke alle bør eller klarer å gjennomføre en kostholdsendring, så har vi ikke noe godt av å bli værende inne. Vi MÅ ut og bevege oss!

Finn ditt eget hvor og hvorfor, planlegg litt, gled deg over å observere menneskene og omgivelsene, mens du beveger deg til beste for deg selv, helsen din, livsgleden og formen.

Kle deg etter forholdene, ta på trygt, godt fottøy, ikke la deg eller andre overtale deg til å bli inne – vi må komme oss ut og bevege kroppen, vi som kan. Det gjør oss om mulig enda bedre, enda friskere og det virker positivt inn på humøret. Belønningen min – om jeg tør – er en skål chips om kvelden. Jeg får i hvert fall litt mindre dårlig samvittighet da!

For ikke å snakke om bekymringer og negative tanker! Ingen tvil om at det meste blir enklere når vi er ute i frisk luft!

Velg dine egne mål, kjenn hva du orker og kan, og ha glede av det. Vi skylder oss selv dette – verden ville bli mye fattigere uten fornøyde, friske oss. Vi trenger ikke nødvendigvis å løpe, sykle eller stå på tredemøllen, men vi kan gjøre det og! Å gå er vidunderlig!

Anne Marit, du inspirerer! Lykke til!

Og god tur, kjære dere!

TRUDE DREVLAND

Tidligere Høyre-politiker og ordfører i Bergen, nå pensjonist. Leder «Råd for et aldersvennlig Norge». Utdannet sykepleier innen geriatri.

Har du noe på hjertet? Du treffer meg på trude@viover60.no

Følg Facebooksiden «Bli friskere med VI OVER 60» og få inspirasjon til en sunnere hverdag!