Vaner og uvaner

Den største utfordringen med å endre livsstil, er å endre vaner. Kvitte seg med uvaner. Lage nye, sunne vaner. For deretter å repetere disse så ofte at de blir en del av hverdagen din – og ditt ubevisste sinn. Livet ditt blir så godt som vanene dine er, sies det. Bli ikke slave av dine vaner!

Tekst: Anne Marit Hjelme Foto: NTB Scanpix og privat

Første gang publisert i VI OVER 60 april 2019

Heldigvis er det mulig å få til positive endringer. Ifølge psykologien tar det 3–4 uker å «omprogrammere hjernen» til å skape en ny vane – men da er forutsetningen at du tar et bevisst valg hver eneste dag.

I realiteten bytter du da ut en gammel, uønsket vane med den nye, ønskede vanen. Det skjer ikke av seg selv. Vi er fra før programmert på autopilot til å gjøre de samme gamle tingene, igjen og igjen. Det er slik hjernen vår fungerer, den lager «stier» og «mønstre» i hodet vårt som styrer våre tanker, holdninger og atferd. Og en vane er nettopp en gjentakende atferd som vi gjør over tid. Uten å tenke oss om, uten å være bevisst – vi bare gjør det fordi vi en gang startet med å gjøre denne handlingen.

Mønstre og tankebaner

Ved en kostholdsendring må en rekke vaner endres. Det begynner i hodet med å trene opp en økt bevissthet rundt de valgene du tar. Minn deg selv på hvorfor dette er viktig for deg.

Bruk meditasjon og mindfulness for å fokusere hver gang du velger. Bestem deg for at du hver dag skal tenke tanker som handler om nettopp hva du putter i munnen – og hvorfor. De gjentatte tankene rundt dette vil skape nye «mønstre» og tankebaner i hjernen, som gjør det enklere og enklere å velge riktige matvarer. Etter hvert fungerer det som en guide. Din indre stemme taler når du står i situasjoner der du skal gjøre gode matvalg. Fordi hjernen er sjefen, er det viktig å lytte til den. En vane som du bevisst ønsker deg, bør gjøres lystbetont. Se for deg at den nye vanen er full av entusiasme og livsglede, lag indre bilder som du fargelegger. Da blir endringen enklere å få til.

Handlelisten

Endring av vaner handler også om hva som havner på handlelappen. Og hva som plukkes av varer når du er i matbutikken. Det er så enkelt å kopiere tidligere lister og fylle handlekorgen med ting du «alltid» har spist. Slutt med det! Sett deg ned og jobb med handlelisten – og følg den når du er i butikken. Ta utgangspunkt i den dietten eller menyen du følger, og skriv listen. Orker du ikke å gå i butikken med alle fristelsene i starten, bestill matvarene dine på internett og få dem levert på døren. Etter hvert, når blodsukkeret blir jevnere og hodet er mer «på plass» i forhold til nytt kosthold, gå i butikken igjen. Fokuser på det du kan spise, ikke det du ikke kan spise.

Visualisering

Dersom du ikke har brukt tid på kjøkkenet før, er tiden inne nå. Snu vanen med å ty til lette løsninger som pizza levert på døren, restaurantbesøk og ferdigmat à la Fjordland. La sunn mat fylle hjernen din så mye at du også velger å lage mer mat selv. Da har du kontroll på hva du putter i deg. Lag plass til matlaging i kalenderen, og skap ro rundt måltidet. Ved å fokusere mer på matlagingsprosessen, får du mer kunnskap om råvarene. Og det som er positivt gjør vi mer av. Se for deg hva godt de ulike matsortene gjør for kroppen din, skap indre bilder og visualiser.

Slik gjør du det

Det er en fordel å fokusere på én ny vane av gangen. Fokuser på maten først – så gjør du endringer med å øke aktivitetsnivået og treningen etter hvert. Slik kan du gå frem:

1 Definer den nye vanen du ønsker å kode inn.

2 Utfør én repetisjon av vanen – daglig. Ikke legg ambisjonsnivået for høyt.

3 Gjør dette hver dag over tid, til du merker at det blir normalt å gjøre dette daglig.

4 Belønn deg selv når du lykkes med en positiv endring.

