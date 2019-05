Ukesbloggen – uke 18 – 2019

OPP I VEKT, MINDRE FETT OG FRISKERE-FEELING. TA HELSEN PÅ ALVOR!

Kjære ukebloggen min – Dette er trettende uken på min «jeg endrer livsstil»-reise og det har egentlig vært en god uke. Som dere sikkert skjønte, slet jeg litt med motivasjonen sist uke. Gjorde noen refleksjoner rundt dette med å være «flink pike» hele tiden, og har også snakket litt om dette med kollega Ingjerd i vår podkast «Friskere-podden» som sendes hver onsdag. Denne gangen hadde vi også gjest Bård Ose i studio som snakket om sine helseutfordringer og hvordan han fikser det – og hvordan det påvirker hans dagligliv. Vi snakket også om hvordan noe som egentlig er positivt, det å bli kalt og sett på som en «flink pike» eller «fink gutt» oppleves som negativt.

Fordi det handler om å bli verdsatt for sine bragder, leveranser og resultater, istedenfor bare for den man er. Uten å måtte prestere. Det underlige er jo at det egentlig bare foregår inne i hodet, disse forventningene til en selv. Selvsagt merker jeg at andre også har forventninger til meg, hele tiden, men nå er jeg 52 år og bryr meg mindre om det. Det er min egen «selvpisking»som er hovedproblemet. Det at jeg fortsatt stiller så strenge krav til hva jeg selv skal levere på, oppnå. Jeg kunne bare ønske at jeg hadde vokst fra dette. Men det er vanskelig, innarbeidede mønstre. Også Bård Ose må ta store hensyn til hva han spiser og hvordan han lever. Diagnoser fører ofte til det, at en mister litt kontrollen over eget liv. Litt av friheten til å gjøre som en selv vil, uten tanke på konsekvensene. Jeg vil fortsatt bli friskere og DET er min motivasjon. Så får det heller gå litt i mentale bølgedaler…

Denne uken har vært god, til tross for at jeg måtte på Tanita-vekten igjen. Fire uker siden sist, og jeg hadde en mistanke om at jeg hadde nådd et «platå» når det gjaldt vekten. Synes å merke det på kroppen min. Men trodde altså ikke at vekten hadde økt!?! I snitt har vekten blitt redusert 4-6 kilo i løpet av en måned, og mye fett er borte! Det har vært en svært hyggelig bieffekt av det å bli friskere – helt klart! Huden er blitt mye finere, hodet mitt klarere – og jeg er blitt slankere i figuren. Så, etter tre måneder, er det bom stopp! Jeg har til og med gått opp igjen 1,6 kilo. What?? Hadde det ikke vært for at jeg hadde mer informasjon på vekt-lappen min, hadde det vært krevende å ikke bli nedstemt. For på lappen kommer det tydelig frem hva som nå skjer med kroppen min; Jeg har gått opp over 3 kilo i muskler og over 2,5 kilo i vann sidene sist!!? Hva skjer? Men det positive er altså at jeg mister fett i massevis – over 3 kilo rent fett den siste måneden! Og det viserale fettet rundt de indre organene smelter bort og forsvinner. Det er gode nyheter for helsen min! Selv om forfengeligheten kanskje fikk seg en støkk, sier lege Sofie Hexeberg fortsatt «du er flink» i en mail. Hun understreker at det nettopp handler om å miste fett, og det gjør jeg, smørpakke på smørpakke. Og at økningen i vann i kroppen kan handle om at jeg spiser mat jeg egentlig ikke tåler, mer karbohydrater, mer salt og/eller trener mer. Så da så, smil;)

For igjen må jeg minne meg om hva denne livsstils-endringen handler om for meg; Å bevise og dokumentere for meg selv og omverden at det er mulig å bli friskere – uten å måtte ta medisin og piller. At det er mulig å ta et egetansvar for å gjøre seg selv friskere! Jeg spiser lavkarbo-kosthold uten sukker og mye karbohydrater for å få kontroll på insulinet mitt og tette den lekke tarmen min. Jeg skal prøve å bli kvitt diagnosen Diabetes type 2 ved hjelp av endret kosthold og mer trening og mosjon. DET er mitt prosjekt, ikke å gå ned tre-fire størrelser i klær. Selv om jeg vet at dette henger sammen; Mindre kropp og mindre fett = mindre plager og mindre stress i kroppen. Vektreduksjon i seg selv er ikke målet, men viktig middel for å nå målet, som altså er en bedre hormonbalanse. Lavere produksjon av farlige verdier som gjør meg syk. I neste uke skal lege Sofie Hexeberg kommentere blodverdiene mine, jeg har tatt en ny runde med blodprøver, og DET ser jeg veldig frem til. Jeg har jo ikke sjekket blodverdiene mine siden før jeg startet opp dette prosjektet for tre måneder siden, så nå er jeg spent på å se om noen av de farlige verdiene mine er blitt bedre. Jeg er sterk i troen, men vet jo ikke, nedjusterer forventningene…for jeg tenker, hvor fort er det mulig å bli frisk egentlig? Bare på tre korte måneder? Det tør jeg nesten ikke å håpe på.

Denne uken lagde jeg en video på facebooksiden vår «Blir friskere med VIOVER60» og spurte etter hjelp. Jeg ønsker mer variasjon i måltidene og trenger nye mat-impulser. Det blir mye brokkoli og blomkål og kylling her i gården. For ikke å snakke om det nydelige lavkarbo-frøbrødet jeg lager selv hver uke. Godt, men finnes det noe like godt? Over fire tusen følger meg på disse sidene og jeg tenker at mange av dere selv har gjennomført en snuoperasjon med hensyn til helsen, allerede er ihuga lavkarbo-entusiaster og/eller ønsker å gjøre en endring med kostholdet på grunn av helsen. Derfor inviterer jeg til at vi deler mer med hverandre. Siden jeg ikke skal spise meieriprodukter, men likevel gjør det litt, ba jeg om oppskrifter som ikke inneholder melkeprotein. Hmmm, noen delte – men ikke mange. Litt trist, synes jeg, er sikker på at mange har bunker med gode oppskrifter i kjøkkenskuffen som jeg og andre kan ha glede av. Sammen blir det litt enklere å komme i mål. Jeg vet at det finnes masse nettsteder med oppskrifter, men hva er DIN spesielle?

Mer variasjon i matveien borger nemlig for et bedre resultat, at vi ikke blir matlei. Får i oss nok vitaminer og næringsstoffer, fordi kosten ikke blir så ensidig. Ikke faller ut av et matregime som fungerer godt, bare fordi psyken roter det til i hodet vårt. Fordi vi ikke har fantasi til å variere og lage spennende retter. Så dersom du likevel vil dele; legg inn oppskriften nede i denne mailen. Fortell hvorfor du anbefaler denne, hvilken lykke den gjør på bordet. Noe av poenget mitt ved å gå offentlig ut med denne livsstilsendringen er nettopp å motivere og inspirere andre, bidra til mer åpenhet rundt livsstils-diagnoser og ta bort noe av skammen rundt det å få en livsstilssykdom. Du kan være med å gjøre en forskjell ved å dele fra din matverden. Ta gjerne et bilde også og dele – så hjelper vi hverandre til suksess!

DE 5 VIKTIGSTE ENDRINGENE JEG HAR GJORT:

1. Kuttet totalt sukker og stivelse, følger ketogen diett

2. Kuttet det meste av meieriprodukter

3. Drikker fortsatt kun urtete til frokost

4. Øver på oppmerksomhet og bevissthet rundt valgene

5. Beveger meg mer i hverdagen og trener to ganger i uken

UKENS NEDTUR:

Var på vekten, hadde forventet litt reduksjon – men hadde gått opp 1,6 kilo. Tungt å svelge;(

UKENS OPPTUR:

Taste med lege Sofie Hexeberg, som beroliger når vekten ikke har gått ned, og viser til at muskler og vann har økt mye. Ha fokus på at du har mistet fett, sa hun. Opptur!

UKENS OVERRASKELSE:

Merker at jeg ikke er i ketose lenger, har mer søtsug, trolig spiser jeg mer karbohydrater enn i starten og litt for mye meieriprodukter (rømme/cremefraiche). Bidrar til at jeg binder vann i kroppen.

UKENS ETTERTANKE:

Hadde vår første gjest i studio ved opptak av podkasten vår, Friskere-podden, NRK-legenden og journalist Bård Ose – som fortalte om sine helseutfordringer. Hvem skulle tro at han slet når du møter han? Alltid blid og rappkjeftet. Men folk er mer enn det du ser…

UKENS AHA-OPPLEVELSE:

Har bedt følgerne på facebooksiden «Blir friskere med VIOVER60» om lavkarbo-oppskrifter uten melk. Ikke så mange som har delt, kanskje fordi mange ikke har slike oppskrifter? Eller ingen kultur for å dele?

UKENS GODE RÅD:

Om resultatene ikke er etter det en forventer, om vekten stopper opp eller går opp – ikke gi opp. Det er bare å bite tennene sammen og fortsette. Ikke glemme hvorfor du gjør en livsstilsendring; for å bli friskere:)

Optimistisk hilsen fra meg,

Anne Marit Hjelme

