Ukesbloggen – uke 19 – 2019

HURRA! TRE KORTE MÅNEDER OG DET VIRKER; JEG HAR IKKE DIABETES LENGER!

Kjære ukebloggen min – Denne fjortende uken på min «jeg endrer livsstil»-reise fatter jeg meg i korthet;

DET VIRKER FOLKENS!! Hva som virker?? Jo, etter 3 korte (som føles som lange) måneder på et kosthold uten sukker og karbohydrater tok jeg nye blodprøver – som ble analysert og kommentert av lege Sofie Hexeberg denne uken.

JEG HAR IKKE DIABETS TYPE 2 LENGER! Det er sant! Blodprøvene mine viser at alle de «stygge og farlige» verdiene i blodet mitt, som var veldig høye, nå er normale. Det betyr også at jeg har redusert risikoen for hjerte- og karsykdommer og andre lidelser. Er de mulig???

*Langtidsblodsukkeret mitt (HbAlc) er på 45 nå!! Hurra, sier Hexeberg – Ikke diabetes lenger!

*Fastende blodsukker på 6,9. Hurra, sier Hexeberg. Ikke diabetes lenger, men leveren er fremdeles insulinresistens og sender sukker ut i blodet om natten – men det gir seg med tiden!

*C-peptid: 655 – Hurra, sier Hexeberg – redusert med 100!

-Gratulerer Anne Marit, dette var vel fortjent, sier Sofie Hexeberg. Til meg, pasienten. Som fortsatt skal være pasient og følges opp de tre kommende månedene.

….og da lar jeg det bli med det denne uken; Konkluderer med at mitt eksperiment og arbeid med å bruke mat som medisin, for å se om jeg på den måten kan slippe diabetes-medisin, så langt virker! Viljestyrke og selvdisiplin lønner seg, nå er det viktig å fortsette det gode arbeidet og ikke falle tilbake til gamle synder. Da kommer plagene og sykdommen snikende tilbake igjen.

Hurra, hurra – jeg er så glad! Og det er snart 17 mai – da skal jeg feire og spise kake. Lavkarbo-kake, selvsagt;)

DE 5 VIKTIGSTE ENDRINGENE JEG HAR GJORT:

1. Kuttet totalt sukker og stivelse, følger ketogen diett

2. Kuttet det meste av meieriprodukter

3. Drikker fortsatt kun urtete til frokost

4. Øver på oppmerksomhet og bevissthet rundt valgene

5. Beveger meg mer i hverdagen og trener to ganger i uken

UKENS NEDTUR:

Erkjenne at disse resultatene kunne jeg fått før – om jeg visste at maten var så viktig for kroppen min.

UKENS OPPTUR:

Konsultasjon med lege Sofie Hexeberg om blodprøvene mine etter 3 måneder!

UKENS OVERRASKELSE:

Alle blodverdiene mine er nå normale. Jeg har ikke diabetes lenger!

UKENS ETTERTANKE:

Resultatene av endret livsstil kommer fort! Bare tre korte måneder på nytt kosthold og mer aktivitet, og det meste av «plager» og diabetes er borte!

UKENS AHA-OPPLEVELSE:

Selv om jeg nå er i mål med blodsukker og teoretisk ikke har diabetes lenger, må endringene mine være livslange. Og jeg skal fortsatt ned i vekt.

UKENS GODE RÅD:

Lurer du på om du også kan få dette til? Svaret er ja! Kan jeg, kan du. Men det krever bevissthet og viljestyrke. Veldig motiverende å følge «friskningen» ved å ta blodprøver. De lyger ikke.

PS: Fikk du ikke lest søndagsbloggen fra de første ukene? Du finner alle her: https://www.viover60.no/…/bli-friskere-med-vio…/ukesbloggen/

Optimistisk hilsen fra meg,

Anne Marit Hjelme

Følg Facebooksiden «Bli friskere med VI OVER 60» og få ukesbloggen hver søndag + mye mer!