Det Gode Liv Albufeira

Leilighetene er romslige, lyse og har oppholdsrom, separat kjøkken og soverom, bad og balkong. Noen av leilighetene har bassengutsikt mot tillegg i prisen. Kjøkkenet er godt utstyrt med komfyr, mikrobølgeovn, brødrister, vannkoker, kaffetrakter og kjøleskap. Oppholdsrom/stue har sittemøbler, sovesofa, TV og spiseplass. Badet har badekar med dusj. Soverommene har store senger, leselys og små nattbord.

Leilighetene rengjøres lett fem ganger i uken. Håndklær skiftes to ganger og sengetøy en gang i uken. Kjøkkeninventar vaskes ikke.

Resortet har et lekkert og frodig uteområde med utendørs svømmebasseng (ikke oppvarmet) samt solstoler rundt bassenget.

Ingen måltider er inkludert, men man kan kjøpe frokostbuffé. Dette bestilles og betales direkte til resepsjonen.

Vi har et eget stort og hyggelig fellesrom på bakkeplan i hotellet. Her er våre verter tilgjengelige alle hverdager. Vi arrangerer ulike sosiale aktiviteter som for eksempel quiz, foredrag, bingo, kreativt hjørne, vaffelsteking, underholdning etc. Disse arrangementene foregår i vårt fellesrom. Her finner du også vårt lille bibliotek med et utvalg av norske bøker og noen blader og magasiner.

På hotellet finner du to restauranter som ofte blir benyttet av våre gjester. Frokostrestauranten serverer frokost. Lunsjrestauranten holdes åpen på dagtid slik at gjester som oppholder seg i basseng- og uteområdet kan kjøpe lunsj, forfriskninger, is og snacks.

Wifi er inkludert i prisen for våre gjester, men merk at du vil ikke oppleve samme kvalitet som du har hjemme. Wifi tilgangen er av middels kvalitet. Dvs. du kan lese avisen og sende/motta mail, men du vil ikke kunne se en film da tilkoblingen har begrenset hastighet.

TV-kanalene sendes via satellitt og kan være ustabile, og tilgangen er av middels kvalitet.

Det er ingen vaskemaskin i leilighetene i Albufeira. Det finnes imidlertid et myntvaskeri med stor kapasitet på hotellet som kan benyttes.

Det er mulig for våre reisende å ta imot gjester på vårt resort i Albufeira. I stuedelen finnes det en sovesofa hvor gjesten kan sove. Pris EUR 100,- per påbegynt uke, maks 1 person i 2 uker. Merk at hver påbegynt uke teller som full uke. Barn under 12 år gratis. Gi beskjed god tid i forkant og betal til verten på stedet.

Fasiliteter

Fasiliteter leilighetene

Aircondition (for varme og kjøling)

Safe mot ekstra kostnad

Godt med kjøkkenutstyr

Kokeplater

Kjøleskap

Brødrister

Vannkoker

Kaffetrakter

Hårføner

Lett dyne

Dusj med badekar

Wifi – middels kvalitet

Satellitt TV med norske kanaler (ustabil kvalitet)

Fasiliteter hotellet