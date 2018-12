Det Gode Liv Ayia Napa

Ayia Napa ble kjent takket være sine fantastiske hvite sandstrender, og har utviklet seg til en komplett ferieby som er blitt svært populær hos skandinaviske besøkende. Om sommeren syder Ayia Napa av liv med puber, restauranter og underholdningstilbud på hvert et hjørne.

Under vinterhalvåret senker tempoet seg betraktelig, og du finner roen i byen. Turistene er færre og sammen med de lokale fastboende finner man en koselig rytme som passer for våre besøkende. En del restauranter, kaféer, butikker og barer holder fortsatt åpent. Vårt resort ligger i hovedgaten Nissi Avenue, midt i hjertet av Ayia Napa. Her er det kort vei til den langstrakte strandpromenaden som egner seg ypperlig for gåturer. I enden av strandpromenaden og kun 700 meter fra resortet finner du den hyggelige havnen med sine gode fiskerestauranter. Her skal du sette av noen timer til å nyte en god fiskemeze.

Byen er også kjent for sine mange og langgrunne strender. Totalt 12 strender på øya har fått EUs utmerkelse Blue Flag, de 2 lengste og mest populære er Grecian Bay og Nissi Beach. Like ovenfor vårt resort ved torget finner du det gamle klosteret fra 1570-tallet, og er absolutt verdt et besøk.

I området rundt Ayia Napa finnes det mange små landsbyer som du lett kan sykle til. De kalles ofte de røde landsbyene fordi jordsmonnet er jernholdig og dermed rødlig. Ellers er det gode turmuligheter og turstier i området, og våre verter arrangerer flere utflukter.

50 meter fra resortet finner du en bussholdeplass med forbindelser til Larnaca. Det tar ca 50 minutter inn til sentrum av Larnaca og koster ca 2 Euro. Herfra finner du bussforbindelser videre rundt på hele øya om du ønsker å gjøre noen turer på egenhånd. Vi anbefaler en tur til Paralimni hvis du vil oppleve det lokale kypriotiske hverdagslivet. Her finner du gode tavernaer og et bra utvalg med butikker. Ytterst i Ayia Napa ligger naturperlen Cape Greco, med en fabelaktig utsikt mot Middelhavet. Dette regnes som et av de vakreste stedene på hele Kypros, og skal visstnok ha sitt eget sjømonster.

Et populært innslag i Ayia Napa er Sjømannskirken som samarbeider med Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT) om et tilbud til de skandinaviske gjestene. Her kaller vi den «Den skandinaviske Kirken i Ayia Napa». De har åpent fra mandag – lørdag kl 10:00 – 14:00. Her arrangeres gudstjenester og kveldsmesser, hyggekveld med sang og foredrag på tirsdager, lørdagsgrøt etc. Kirken er svært aktiv i sitt diakonale arbeid i området, spesielt rettet mot ungdom i sommerperioden. Det finnes også en norsk klubb i Ayia Napa. Den ble i sin tid startet for å hjelpe nordmenn som ønsket å slå seg ned her i vinterhalvåret.

Foruten klimaet, skiller Kypros seg ut i forhold til mange andre reisemål gjennom den kypriotiske gjestfriheten og den gode servicen. Kypriotene møter turismen med et smil og vet hvordan gjestene deres ønsker å bli behandlet. Dette merkes kanskje spesielt på spisestedene. Kypriotene legger nemlig all sin ære i maten de lager. Middelhavsøya har et klima som gjør at det dyrkes mange gode råvarer. Potetene for eksempel er anerkjent, men det dyrkes også mange andre grønnsaker og frukter – noe som kypriotene vet å utnytte.

Du finner flere velsmakende retter som skulle passe de fleste. Meze bør prøves! Det er et koldtbord med mange ulike retter av lokale spesialiteter.