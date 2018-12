Det Gode Liv Calpe

Resortet har en flott beliggenhet ved havet, og rett utenfor finner du en nydelig strandpromenade. Leilighetene har balkonger av variert størrelse.

Byen Calpe som ligger ca. 15 minutters gange fra hotellet er en moderne by med mange tilbud, og den har også en sjarmerende gammel bydel. For de som ønsker å holde seg aktive, er det flotte turmuligheter i nærmiljøet, både for den som vil oppover i Calpe klippen – men også for de som trives bedre med flatt terreng. Calpe er et mekka for syklister, og det er også muligheter for golf.

På Det Gode Liv langtidsferie får du trygge dager med innhold, aktivitet og mening – i sol, lys og varme. Hver dag kan du delta på våre sosiale samlinger, bli underholdt, bli beriket og få nye venner. Våre norske voksne verter er «limet» i vårt unike langtidsferiekonsept. De ser og tilrettelegger for blant annet utflukter, vaffelstunder, fellesmiddager, turgåing, kurs, quiz, bingo, foredrag etc. Vårt allsidige ukeprogram gir deg valgmuligheter og frihet. Les mer under «Verter, aktiviteter og utflukter».

For oss er det aller viktigste at du blir sett og trives. Derfor har alle våre steder eget fellesrom og et lite bibliotek med norske bøker, som bidrar til nærhet og kos, også om du er alene. Vi tar deg på alvor – det vil du merke.