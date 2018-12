Det Gode Liv Club Marbella

Alle leilighetene er romslige med 2 separate soverom som begge er tilknyttet et eget bad. Kjøkkenet er velutstyrt med både stekeovn, kokeplater, kaffetrakter, vannkoker og brødrister. I tillegg finnes det vaskemaskin, strykejern og 1 varmeovn i hver leilighet samt dyne. Leilighetene rengjøres 1 gang i uken hvor håndklær og sengetøy skiftes. Dette er et godt alternativ for deg som ønsker å få besøk i løpet av oppholdet.

I perioden desember 2019 til april 2020 skal noen leiligheter på anlegget renoveres. Det vil i denne perioden bli byggestøy (09.00 – 18.00) og arbeidet vil foregå på de øverste bygningene (ved resepsjonen). I denne perioden har vi kun 30 leiligheter (Sapphire – oppgraderte leiligheter) som ligger rundt «teltet» – nederst på området. Disse leilighetene vil selges til samme priser som våre ordinære leiligheter. Det vil som vanlig være fullt program i teltet og restauranten.

Resortet har restaurant, oppvarmet utendørs svømmebasseng, oppvarmet innendørs svømmebasseng, trimrom, squashbane og petanque bane. Hotellet ligger ca 1 km fra stranden, en 15-20 min spasertur.

På Club Marbella har vi et stort felles rom/telt hvor våre verter vil arrangere flere ulike sosiale aktiviteter; alt fra dans, foredrag, quiz og visekveld til bingo og vaffelstunder – samt tilstelning av hyggelige vinkvelder med god middag dersom det er interesse for det.

Hotellet ligger ca 35 km sør fra Malaga flyplass, og det tar oss ca 30 minutter med transferbussen til hotellet.

Wifi er inkludert i prisen for våre gjester, men merk at du vil ikke oppleve samme kvalitet som du har hjemme. Wifi tilgangen er av middels kvalitet. Dvs du kan lese avisen og sende/motta mail, men du vil ikke kunne se en film da tilkoblingen har begrenset hastighet. Moderat kvalitet og dersom du har behov kan du kjøpe sterkere forbindelse gjennom resepsjonen.

Norske TV kanaler – NRK1 og TV2. Signalene blir mottatt via internett og kan til tider være ustabile.

Det er mulig for våre reisende å ta imot gjester på vårt resort i Marbella. Det koster 100 euro pr. person for én uke (max 2 uker). Barn under 12 år gratis. Gi beskjed og betal til verten på stedet. Gjestene må selv kjøpe frokost for de dager man er på resortet og dette betales direkte til resepsjonen når de ankommer. Kjøp av frokost er obligatorisk for gjestene.

Spesielle ønsker om leiligheter:

Det er mange som har vært på dette anlegget i flere sesonger og det kommer derfor en del ønsker om spesifikke leiligheter. For å gjøre dette litt mer rettferdig har vi bestemt at du skal kunne få bestille et område som du ønsker deg. Prisen for dette vil være kr 2.000,- per person, og du vil få en bekreftelse på dette senest 30 dager etter bestilling. Beløpet vil bli lagt på din bestilling og du vil motta en ny ordrebekreftelse med oppdatert totalpris. Ved bestilling av leilighet/område legger du inn dette under tilleggsopplysninger i bestillingsskjema.

Det vil ikke bli noe tillegg for de som ønsker leiligheter i første etasje (på bakkenivå) grunnet helsemessige årsaker.

På grunn av et begrenset antall leiligheter i hvert område, vil «førstemann til mølla» prinsippet gjelde.

Fasiliteter

Fasiliteter leilighet

Aircondition

Varmeovn

Safe

Godt med kjøkkenutstyr

Komfyr med ovn og kokeplater

Kjøleskap

Mikrobølgeovn

Brødrister

Kaffetrakter

Vannkoker

Strykejern

Vaskemaskin

Hårføner

Dusj og badekar

Dyne

Wifi – middels kvalitet

TV med norske kanaler NRK1 & TV2 (ustabil kvalitet)

Fasiliteter hotellet