Det Gode Liv Denia

Leilighetene er av god standard og har moderne interiør. Her kan man nyte roen og samtidig ha kort vei til byen Denia med mer folkeliv om man ønsker dette.

Denia er en av flere attraktive destinasjoner på Costa Blanca kysten. Ikke bare tilbyr stedet vakre strender, men den har også et svært interessant historisk sentrum, en tung kunstnerisk arv, en aktiv marina og mange fine og naturlige omgivelser.

Denia er en kystby som ligger midt mellom Alicante og Valencia. Byen har en god blanding av gammelt og nytt, fine sandstrender og en koselig båthavn. Stedet er også kjent for sin gode mat. Opplev fisketorget, gamlebyen, handlegatene og museene.

På Det Gode Liv Langtidsferie får du trygge dager med innhold, aktivitet og mening – i sol, lys og varme. Hver dag kan du delta på våre sosiale samlinger, bli underholdt, bli beriket og få nye venner. Våre norske voksne verter er «limet» i vårt unike langtidsferiekonsept. De ser og tilrettelegger for blant annet utflukter, vaffelstunder, fellesmiddager, turgåing, kurs, quiz, bingo, foredrag etc. Vårt allsidige ukeprogram gir deg valgmuligheter og frihet. Les mer under «Verter, aktiviteter og utflukter».

For oss er det aller viktigste at du blir sett og trives. Derfor har alle våre steder eget fellesrom og et lite bibliotek med norske bøker, som bidrar til nærhet og kos, også om du er alene. Vi tar deg på alvor – det vil du merke.