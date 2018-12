Det Gode Liv Gran Alacant

Gran Alacant og nærmiljøet

Gran Alacant er et boligområde/tettsted, og det er mange skandinaver her på vinterstid. Vårt leilighetskompleks ligger i et hyggelig og rolig boligområde ca. 100 meter over havet. Herfra er

det ca. 35 minutters spasertur ned til Carabassi-stranden som er en av kystens beste strender. Her finner du koselige strandbarer som holder åpent i oktober og begynnelsen av november. Vær oppmerksom på at veien ned til stranden anses som bratt og motbakken hjem tung.

Ellers er det deilig å gå langs stranden til Los Arenales samt å benytte seg av de flotte tur- og sykkelstiene.

Bare noen kilometer fra Gran Alacant ligger fiskelandsbyen Santa Pola med ca 10 000 innbyggere og som huser en av Costa Blancas største og mest kjente fiskehavner. 70% av kommunens areal er regnet som naturreservat. Her finnes både museer og saltsjøer som er verdt et besøk. Hva med et besøk på det lokale markedet. Santa Pola har en ukentlig markedsdag på lørdag. Her finner du også flere større kjøpesenter, restauranter og barer.

En tur til Alicante er dessuten virkelig å anbefale, hvorfor ikke prøve ekte «tapas» i storbyen?

Fra Santa Pola går det taxibåt eller større katamaraner til den tidligere sjørøverøya Tabarca hele vintersesongen. Øya er nå et fredet og idyllisk naturområde. Turen tar ca. 15 eller 30 minutter, avhengig av hvilken båt du tar. Nyt den fine båtturen og en behagelig times spasertur rundt øya før du avslutter dagen med et fiskemåltid på en av restaurantene.

Andre fine utflukter i nærheten er til det grønne naturreservatet Cabo da Santo Pola eller Clot de Galvany som ligger like ved stranden ved Avinguda del Carabassi. Her finner du et variert dyreliv. Gran Alacant er midt i blinken for naturelskere og et perfekt utgangspunkt for flotte utflukter.

Gran Alacant har et relativt stort lokalmarked hver torsdag, ellers er kjøpesenteret Gran Alacant stedet for å handle. Tettstedet har både restauranter og barer i nær omkrets. Nærmeste golfklubb, Club de Golf Alenda, finner du 20 minutter unna med bil.

Utenfor inngangen til resortet stopper nærbussen. Den går i ring til stranden og handlesenteret og til resortet alle dager bortsett fra søndag. I tillegg går det en sightseeingbuss, hopp på/hopp av, (populært kalt Thomas-toget) tre ganger daglig mandag – fredag. Resortet har også et eget tilbud for transport. Sjekk med vertene.

Dersom man ønsker å reise til Santa Pola eller Alicante, så tar man nærbussen og angir det stedet man ønsker å reise til. Da får man en overgangsbillett, og sjåføren gir beskjed hvor man skal stige av og bytte buss. Busspris EUR 1,50 per vei. Man kan også kjøpe klippekort for 10 reiser, pris EUR 12.