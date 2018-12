Det Gode Liv Mallorca

Merk at på dette resortet er det to ulike leilighetskategorier; studioleiligheter og 2-roms leiligheter. De som reiser alene får studioleilighet uten tillegg i prisen. For de som reiser i lag er to-roms leilighet inkludert i prisen. Begge typer leilighet er av høy kvalitet, med en liten fin balkong. Leilighetene rengjøres to ganger i uken. To sett med håndklær pr person – håndklær samt sengetøy skiftes en gang i uken. For de som reiser alene, men ønsker å endre til en 2-roms leilighet koster det 4000;- ekstra.

Studioleilighetene er med to enkeltsenger og en sovesofa, eget bad og kjøkkenkrok. Her er oppholdsrom, soverom og kjøkkenkrok i ett. I tillegg er det flatskjerms TV, spiseplass for 4 stk. mikrobølgeovn, kokeplater, kjøleskap med en liten fryserdel og enkelt kjøkkenutstyr. Sengene er av god kvalitet med tilhørende nattbordslamper.

2-roms leilighetene er med separat soverom og dobbeltseng, 2 bad, oppholdsrom med kjøkkenkrok og spiseplass for 4 stk. I tillegg er det sofakrok med en sovesofa, flatskjerms TV, kokeplater, kjøleskap med en liten fryserdel og enkelt kjøkkenutstyr. Sengene er av god kvalitet med tilhørende nattbordslamper. To stoler og bord på veranda.

Resortet har utendørs svømmebasseng (ikke oppvarmet) og et stort solrikt uteområde med solstoler. Spa og velværeområdet som kan brukes mot en kostnad på 15 Euro per gang, er gratis for våre gjester en gang i uken. Du har da tilgang til badstue, boblebad og tyrkisk bad uten ekstra kostnad. Behandlinger betales separat. Området har også et innendørs oppvarmet svømmebasseng som er gratis for våre gjester hele perioden. Badeklær og badehette må benyttes. Badehette kan kjøpes på hotellet. Hotellet har også et stort trimrom som er gratis for våre gjester.

Resortet har døgnåpen resepsjon samt egen kafé/bar, som kan være et godt møtepunkt for våre gjester. Vårt kontor er i resepsjonsområdet/biblioteket hvor våre verter har kontortid alle hverdager. Ellers har vi et eget rom som blir brukt til vårt fellesområde. Her vil det arrangeres ulike sosiale aktiviteter som for eksempel quiz, bingo, kreativt hjørne, vaffelsteking underholdning etc.

Hotellet ligger 17 km fra Palma de Mallorcas flyplass, og det tar oss cirka 30 minutter med transferbussen til hotellet.

Wifi er inkludert i prisen for våre gjester, men merk at du vil ikke oppleve samme kvalitet som du har hjemme. Wifi tilgangen er av middels kvalitet. Dvs du kan lese avisen og sende/motta mail, men du vil ikke kunne se en film.

Norsk TV kanal – Det vil være en norsk TV kanal – du vil få beskjed om hvilken, nærmere avreise. Denne kan være noe ustabil og tilgangen er av middels kvalitet. Det vil si at ved dårlig vær så vil det påvirke kvaliteten.

Det er ingen vaskemaskin i leiligheten.

Det vil være mulig for våre reisende å ta imot gjester. I stuedelen på 2-romsleiligheten finnes det en sovesofa hvor gjesten(e) kan sove. Studioleiligheten har to enkeltsenger og en sofa / sovesofa som kan brukes. Pris 1500,- nok pr. person per påbegynt uke, max 2 uker. Gi beskjed og betal til verten på stedet.

Fasiliteter

Fasiliteter leilighet

Aircondition (for varme og kjøling)

Safe mot gebyr

Enkelt med Kjøkkenutstyr for inntil 4 personer.

Kokeplater – 2 stk

Lite kjøleskap

Mikrobølgeovn

Brødrister

Vannkoker

Kaffetrakter

Hårføner

Dusj, ikke badekar

Wifi – middels kvalitet

TV

Fasiliteter hotellet