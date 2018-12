Det Gode Liv Nerja

Leilighetsanlegget er familiedrevet og ligger i et rolig område med lite trafikk. Leilighetene består av oppholdsrom med sovesofa, kjøkken, separat soverom og bad. Alle leilighetene har stor terrasse/balkong og et velutstyrt kjøkken med komfyr og kokeplater, kaffetrakter, vannkoker og brødrister. Leilighetene rengjøres 1 gang i uken hvor håndklær og sengetøy skiftes.

Las Rosas ligger øst for Malaga, i utkanten av Nerja. Det er ca 2 km til Nerja sentrum (Balcón de Europa) og ca 1,5 km til nærmeste strand. Du vil finne et supermarked 50 meter fra resortet og lokalbussen stopper rett utenfor hotellet.

Det er en del trapper på anlegget og området er kupert, så vi anbefaler at gjester som velger dette resortet er gode til beins og ønsker en aktiv ferie.

På resortet har vi et lite kontor hvor det finnes et utvalg av norske bøker, og våre verter er tilgjengelig her et par timer alle hverdager. I tillegg har vi velkomstmøter og andre aktiviteter ved kaféen på resortet. Det vil bli arrangert ulike sosiale aktiviteter som for eksempel quiz kvelder, bingo og vaffelsteking.

Det er ikke inkludert måltider, men våre gjester kan kjøpe frokost i kaféen til en redusert pris. Åpningstidene er væravhengig.

Hotellet ligger 55 km fra Malaga flyplass, og det tar oss ca 1 time med transferbussen til hotellet.

Wifi er inkludert i prisen for våre gjester. Wifi tilgangen er god og stabil.

På Nerja kan vi tilby 2 norske TV kanaler; NRK og TV2. Disse er basert på internett og dermed kan det hende at de faller ut i blant.

Det er ingen vaskemaskin i leiligheten på Nerja, men det er vaskemaskin på anlegget som er tilgjengelig for gjestene. Den er enkel å bruke og koster 3 euro (mynter) pr. vask.

Det er mulig for våre reisende å ta imot gjester på vårt resort i Nerja. I stuedelen finnes det en sovesofa hvor gjesten kan sove. Pris 100,- euro per påbegynt uke, maks 1 person i 2 uker. Barn under 12 år gratis. Gi beskjed god tid i forkant og betal til verten på stedet.

Fasiliteter



Fasiliteter leilighet



2 varmeovner

Safe mot gebyr

Godt med kjøkkenutstyr

Komfyr med kokeplater

Kjøleskap

Mikrobølgeovn

Brødrister

Kaffetrakter

Vannkoker

Dusj, ikke badekar

Wifi

TV med norske kanaler; NRK & TV2

Fasiliteter hotellet