Det Gode Liv Ona Alanda

Leilighetene på Ona Alanda er lyse, romslige og av høy standard. Alle leilighetene har en balkong/veranda, velutstyrt kjøkkenkrok, stue og separat soverom.

Vi har to typer leiligheter; 1-roms leilighet og 2-roms leilighet. Begge er av samme høye standard. 1-roms leilighetene har et separat soverom, mens i 2-roms leilighetene er det to separate soverom og 2 separate bad. Leilighetene rengjøres 1 gang i uken hvor håndklær og sengetøy skiftes.

1-roms leilighetene består av 40 m2, med en fin og åpen kjøkkenkrok og tilhørende barløsning. Her finnes stekeplater og mikrobølgeovn, men ikke stekeovn. Ellers er kjøkkenet godt utstyrt. I 1-roms leilighetene finnes det kun dusj, ikke badekar.

2-roms leilighetene er på ca 90m2, med to soverom og to bad. Det ene badet har dusj og det andre har badekar. Samme kjøkkenløsning som 1-roms leilighetene, men her finnes det stekeovn.

Leilighetene finnes i forskjellige bygninger som består av 4 etasjer og heis (liten).

Resortet har flotte fasiliteter som innendørs svømmebasseng, stort utendørs svømmebasseng (ikke oppvarmet) med soldekk og et lite treningsstudio. Det er restaurant på området som er åpen til frokost, lunsj og middag. Priser for neste års måltider er ennå ikke fastlagt.

Området rundt hotellet er noe kupert. Det er imidlertid flatt terreng til dagligvarebutikk og restauranter (250 meter), men litt nedoverbakke til stranden (500 meter).

Vårt fellesrom finner du i hovedbygningen og er et lite rom hvor våre verter vil arrangere ulike sosiale aktiviteter. Populære aktiviteter fra andre lignende resort har for eksempel vært quiz, bingo og vaffelsteking. Da vårt fellesrom er mindre på dette resortet vil det være begrenset hvilke felles-aktiviteter som arrangeres i dette rommet. Se mer info under verter og aktiviteter.

Det vil imidlertid bli full ukeplan og et vanlig «Det gode liv langtidsferie konsept».

Hotellet ligger ca 35 km fra Malaga flyplass, og det tar oss ca 30 minutter med transferbussen til hotellet.

Wifi er inkludert i prisen for våre gjester, men merk at du ikke vil oppleve samme kvalitet som du har hjemme. Wifi tilgangen er av middels kvalitet. Dvs du kan lese avisen og sende/motta mail, men du vil ikke kunne se en film.

Norsk TV kanal – NRK1 – kvaliteten er grei, men vil variere da signalene tas via internett.

Besøk; 1-roms leilighet maks 1 besøk av gangen (sovesofa). 2-roms leilighet maks 3 besøk av gangen (ekstra soverom + sovesofa).

Det koster 100 euro pr. person for én uke (max 2 uker). Barn under 12 år gratis. Gi beskjed og betal til verten på stedet.

Fasiliteter

Fasiliteter leilighet

Ca 40 m² – 90 m²

Aircondition (for varme og kjøling)

Safe

Godt med kjøkkenutstyr

Kokeplater

Kjøleskap og frys

Stekeovn (kun i 2-roms leilighetene)

Oppvaskmaskin

Mikrobølgeovn

Brødrister

Vannkoker

Kaffetrakter

Hårføner

Strykejern

DVD spiller

Vaskemaskin

Dusj eller badekar

Lett dyne

Wifi – kvalitet moderat

TV med norsk kanal i stue og på soverom (NRK1)

Fasiliteter hotellet