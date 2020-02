Det Gode Liv Tenerife

Santa Barbara Golf & Ocean Club by Diamond Resorts

Avenida del Atlantico s/n Urbanizacion Golf del Sur,

38639, Santa Cruz de Tenerife

Spania

Leilighetene er romslige, alle med balkong/terrasse og stue med åpen kjøkkenløsning, spisestue, soverom og bad. De er alle hyggelig og moderne innredet. Stuedelen har en sofa/sovesofa (gjelder kun 1- og 2-soveromsleiligheter) med TV og egen spisestue mellom stue og kjøkken. Kjøkkenet er godt utrustet med både steke- og kokemuligheter, samt mikrobølgeovn.

Studioleilighet er ca. 35m2 og beregnet for max 1 person. Ikke mulighet med besøk.

1-soveromsleilighet er ca. 55m2 og beregnet for 2 personer. Et separat soverom og sovesofa i stuen.

2-soveromsleilighet er ca. 100 m2 og beregnet for 2 personer. 2 separate soverom og 2 bad.

Leilighetene rengjøres 3 ganger i uken hvor også håndklær skiftes. Sengetøy skiftes 1 gang i uken. Kjøkkenutstyret som brukes må du naturlig nok vaske selv.

Resorten har et utendørs, oppvarmet svømmebasseng med solsenger tilgjengelig, i tillegg til flere solterrasser. Når det gjelder måltider kan du kan bestille (og betale) for både frokost, lunsj og middag på hotellets egen restaurant hvis du ønsker det.

Både i baren du finner utendørs og lokaler inne på resortet, samt i fellesrom arrangerer vi ulike sosiale aktiviteter som for eksempel quiz, bingo, kreativt hjørne, spanskkurs, vaffelsteking, underholdning etc.

Hotellet ligger kun 4 kilometer fra flyplassen Tenerife Sur (TFS) og det tar kun ca. 10-15 minutters kjøring med transferbuss til hotellet.

Wifi er inkludert i prisen for våre gjester, men merk at du vil ikke oppleve samme kvalitet som du har hjemme. Det vil si at du kan lese avisen og sende/motta e-post, men du vil ikke kunne se film fordi tilkoblingen har begrenset hastighet.

På vår resort finnes per nå ingen norske TV-kanaler, men vi håper at dette vil komme på plass innen sesongstart.

Ønsker du å ta imot overnattingsgjester i leiligheten er det en sovesofa i stuedelen. Prisen er 100 euro per person for hver påbegynt uke i maks to uker, ekskl. frokost. Merk at hver påbegynt uke teller som full uke. Barn under 12 år bor gratis. Det er fint om du gir beskjed god tid i forkant og betalingen skjer til verten på stedet ved gjestenes ankomst.