Det Gode Liv Thailand

Vårt langtidsopphold i Thailand passer for deg som vil ha garantert varme og sol når det er som kaldest i Norge på vinteren.

Vi bor i den lille landsbyen Sam Roi Yot, som er en autentisk perle i et stille område ca 40 minutter sør for Hua Hin. Vårt resort, The Beach Village Resort, ligger i gåavstand fra Dolphin Beach, en langgrunn sandstrand med gyllenmyk sand og deilig badetemperatur året rundt. Sam Roi Yot er et sted ukjent for de fleste turister, det er nettopp derfor vi er stolte av vårt nye resort. I Sam Roi You lever lokalbefolkningen sine rolige liv.

Vi bor i moderne leiligheter, alle på bakkeplan og med alle fasiliteter. Leilighetene har separat soverom, kjøkken og direkte utgang til svømmebasseng. Husene våre ligger i klynger rundt hvert sitt innbydende lille basseng med utsikt til sukkertoppfjell og kokospalmer og lyden av eksotiske fugler. Resortet har områdets beste restaurant, sykler til låns og kort vei til nærmeste lokale thaimassasje og golfbane.

For oss blir det herlige, late dager og sosiale samlinger med mange muligheter for utflukter. Det blir turer til nasjonalparken med sine templer og båtturer for dem som vil, samt litt byliv, markeder og shopping i den nærmeste byen Hua Hin. Området i og rundt resortet er flatt og godt egnet til å ta sykkelturer samt lange rusleturer på strandpromenaden.

På Det Gode Liv langtidsferie får du trygge dager med innhold, aktivitet og mening – i sol, lys og varme. Hver dag kan du delta på våre sosiale samlinger, bli underholdt, bli beriket og få nye venner. Våre norske voksne verter er «limet» i vårt unike langtidsferiekonsept. De ser og tilrettelegger for blant annet utflukter, vaffelstunder, fellesmiddager, turgåing, kurs, quiz, bingo, foredrag etc. Vårt allsidige ukeprogram gir deg valgmuligheter og frihet. Les mer under «Verter, aktiviteter og utflukter».

For oss er det aller viktigste at du blir sett og trives. Derfor har alle våre steder eget fellesrom og et lite bibliotek med norske bøker, som bidrar til nærhet og kos, også om du er alene. Vi tar deg på alvor – det vil du merke.