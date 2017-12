VI OVER 60-Resort Calpe 2018/2019

Calpe og hotellet Port Europa har det meste som du er på jakt etter når du reiser på langtidsferie: Sentralt hotell, leiligheter med stor balkong og gode solforhold på de fleste leiligheter. Kort vei til strandpromenade, butikker, restauranter og et koselig sentrum. Flotte turmuligheter tilpasset alle. Du vil trives i Calpe på VI OVER 60-Resort! I år har vi to ulike priser på for- og baksiden av hotellet.

Vi har avganger fra Oslo, Bergen, Torp, Trondheim og Stavanger hver måned fra oktober til april. Opphold 4 eller 8 uker.

Calpe ligger rett nord for Albir og Altea, og er en herlig blanding av disse to byene: Urban og moderne med mange tilbud, men også med en koselig og rolig gamleby med trange smug og vakre overraskelser bak hvert hushjørne.

Vårt resort Port Europa i Calpe er nyoppusset. Leilighetene er romslige, har enkel standard, har store balkonger med flott utsikt og gode solforhold i leilighetene som vender ut mot Middelhavet. Utenfor hotellet er det en nydelig, flat strandpromenade hvor du kan spasere inn til Calpe sentrum (1,6 km), eller i den andre retningen mot havnen der alle fiskebåtene ligger. Du finner mange gode restauranter i begge retninger. Like ved hotellet ligger to naturparker: Saltvannslagunen Las Salinas med sine berømte flamingoer og lett tilgjengelige turstier, og den karakteristiske klippen Peñon de Ifach. Turen helt til topps er ikke for alle, selv om svært mange av gjestene våre i fjorårets sesong kom seg trygt opp på toppen og fikk oppleve den fantastiske utsikten. Men du trenger ikke å gå helt opp for å få fin utsikt og naturopplevelser.

Vi har to ulike priser denne sesongen i Calpe. Kr 10.990,- (før 1. juni 2018) for fire uker i leilighetene med utsikt mot saltvannslagunen. Her er det flott utsikt, men på denne tiden av året er det ikke sol på balkongene. Det er fellesområder med gode solforhold på hotellet.

Leilighetene som vender ut mot Middelhavet har flott utsikt og gode solforhold. Her blir prisen fra kr 12.990,- for fire innholdsrike uker (før 1. juni 2018).

På VI OVER 60-Resort har vi norske, voksne verter som bidrar til trygghet og sosialt samvær. I vår hyggelige storstue treffer du likesinnede kvinner og menn hyggelig sosialt samvær med quiz, bingo, sang, foredrag og dans. Vi har koselige vaffelstunder, faste gåturer og lokale utflukter, og selvsagt har vi norske TV-kanaler, gratis Wi-Fi og bibliotek med norske bøker. Du blir med på det du måtte ønske.

Resortet har utendørs svømmebasseng (ikke oppvarmet) og soldekk med solstoler. Våre gjester kan også benytte et innendørs svømmebasseng, som ligger 15 minutters gange fra resortet. Ellers vil frokost serveres for alle daglig i restauranten, og det vil være mulig å kjøpe lunsj og/eller middag.

Resortet har egen kafé/bar for våre gjester, som også vil være vår storstue. Her vil vi arrangere ulike sosiale aktiviteter som quiz, bingo, vaffelsteking etc.

Dersom du har kjentfolk i det store norske miljøet i Albir og Altea er du ikke langt unna. Lokalbussene er aldri langt unna, og det går tog fra Calpe til Albir via Altea som bruker drøyt en halvtime slik at du enkelt kan dra på besøk.

PÅ VI OVER 60-RESORT CALPE får du:

Store balkonger, og med gode solforhold i leilighetene som vender ut mot Middelhavet

God utsikt mot sjø eller saltvannslagune

Strandpromenade rett utenfor hotellet

Nærhet til strand

Flatt terreng

Heis i bygget

VI OVER 60-stue og fellesrom

Frokost i 28 dager

Bekreftede flytider for avganger i oktober, november og desember blir sendt ut innen 1.mars.

Bekreftede flytider for avganger i januar og februar blir sendt ut innen 1.mai.

Bekreftede flytider for avganger i mars og april blir sendt ut innen 1.august.



Fakta om resortet:

BELIGGENHET:

Resortet Port Europa ligger 1,6 km fra sentrum av Calpe. Det er 67 km å kjøre fra Alicante lufthavn til Calpe. Fra Calpe til Albir er det 16 km og til Altea er det 11 km.

CALPE:

Calpe er en liten, sjarmerende kystby på den nordlige delen av Costa Blanca. Byen ligger mellom Altea og Javea, på Costa Blancakysten.

TERRENG:

Rett utenfor resortet ligger det en flott strandpromenade som går fra Calpe-klippen og hele veien til sentrum av Calpe. Terrenget er flatt, og det er enkelt å komme seg rundt. Her kan man bevege seg greit med gåstol, rullestol, elektrisk scooter etc. Vær oppmerksom på at resortet ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det finnes også gode sykkelmuligheter i området.

PORT EUROPA:

Vårt resort Port Europa i Calpe er nyoppusset og leilighetene har store balkonger med flott utsikt og gode solforhold på de fleste leilighetene.

LEILIGHETENE:

Leilighetene er nyoppusset, romslige og med enkel standard. De har et lite oppholdsrom med kjøkkenkrok, separat soverom og bad. Leilighetene har store balkonger med flott utsikt og gode solforhold på de fleste leiligheter. I forbindelse med kjøkkenet er det en spiseplass, og i stuedelen en sofa med TV-bord og TV. Soverommene har store senger, nattbordslamper og et lite skrivebord.

MÅLTIDER:

Frokost er inkludert (buffé) hver morgen. Man kan også kjøpe andre måltider for deler av eller hele oppholdet. Dette bestilles og betales på stedet.

– Middag: 50 EURO per uke

VASKEMASKIN:

Det finnes et myntvaskeri i nærheten av resortet.

RESTAURANTER:

Ca. 10 min. gange fra resortet finner du et godt utvalg av gode restauranter for lunsj eller middag. I fiskehavnen finner du sjømatrestauranter på rekke og rad.

BUTIKK:

Det finnes en matbutikk (Lidl) med det meste av dagligvarer ca. 400 m fra resortet. To minutter unna finner du et bakeri og en kafé. Det finnes flere butikker i Calpe sentrum og i havneområdet (ca. 10-20 min. gange).

SJØMANNSKIRKEN:

Nærmeste sjømannskirke ligger i Albir.

BANKAUTOMAT:

Nærmeste minibank ligger i Calpe sentrum.

VERTSKAP:

VI OVER 60-verter vil være tilstede hele tiden. Det vil bli arrangert ulike kurs og aktiviteter under oppholdet. Dette vil kun være for våre gjester. Detaljert program og tilbud ved ankomst.

KURS OG AKTIVITETER:

Det vil bli arrangert ulike kurs og aktiviteter under oppholdet. Dette vil kun være for våre gjester. Det vil også bli arrangert ulike utflukter hver uke til interessante områder i regionen. Påmelding og informasjon rundt dette vil du få ved ankomst.

TERRENG:

Rett utenfor resortet ligger det en flott strandpromenade som går fra Calpe-klippen og hele veien til sentrum av Calpe. Terrenget er flatt, og det er enkelt å komme seg rundt. Vær oppmerksom på at resortet ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det finnes også gode sykkelmuligheter i området.

STRAND:

Det er ca. 50 meter til nærmeste strand og 400 meter til en større strand. Strendene er vakre og velholdte.

ENKELTROMSTILLEGG:

Tillegget for å bruke leiligheten alene er kr 5.000,- for hele oppholdet.

Leilighetene er nyoppusset, romslige og med enkel standard. De har et lite oppholdsrom med kjøkkenkrok, separat soverom og bad. Leilighetene har store balkonger med flott utsikt og gode solforhold på de fleste leiligheter. I forbindelse med kjøkkenet er det en spiseplass, og i stuedelen en sofa med TV-bord og TV. Soverommene har store senger, nattbordslamper og et lite skrivebord.

Rengjøring av leilighetene to ganger i uken (vasking av gulv og bad), og da skiftes også håndklær. Sengetøy skiftes en gang i uken.

I leilighetene er det:

• Aircondition (for både varme og kjøling)

• Trådløst internett

• TV med norske kanaler i stue og på soverom

• Safe mot gebyr

• Kokeplater

• Middels med kjøkkenutstyr

• Lite kjøleskap

• Mikrobølgeovn

• Brødrister

• Kaffetrakter

• Hårføner

• Dusj i badekar

• Lett dyne

Reisemålet

Calpe er en liten, sjarmerende kystby på den nordlige delen av Costa Blanca. Byen ligger mellom Altea og Javea, på Costa Blancakysten.

Calpe er kjent for sin skjønnhet, uberørte strender og urørte natur. Calpe kan skilte med et bredt utvalg av flotte barer og restauranter med retter fra hele Spania og resten av Europa. På strandpromenaden finner du et godt utvalg av gode restauranter for lunsj eller middag. I fiskehavnen finner du sjømatrestauranter på rekke og rad. Vær tidlig ute, her blir det fullt selv om vinteren.

Calpes velkjente landemerke, den karakteristiske klippen Peñon de Ifach, minner om klippen i Gibraltar og deler stranden i Calpe i to. Begge strendene ligger på hver sin side av Calpe-klippen og er flotte velholdte strender. Calpe-klippen er et naturreservat for fugler og planter, og er et yndet mål for turgåere.

Høydepunkter Calpe:

Flotte strender

Fantastiske turmuligheter

Historiske byggverk

Sjømat i superklasse

Fiskebasar hver dag



Priser, avreisebyer og perioder

Pris per person i fire uker:

Utsikt mot saltvannslagune alle måneder:

Kr 10.990,- ved bestilling før 1. juni 2018.

(Kr 11.490,- etter 1. juni 2018)

Utsikt mot Middelhavet november, desember 2018, januar og mars 2019:

Kr 12.990,- ved bestilling før 1. juni 2018.

(Kr 13.490,- etter 1. juni 2018)

Utsikt mot Middelhavet oktober 2018, februar og april 2019

Kr 13.490,- ved bestilling før 1. juni 2018.

(Kr 13.990,- etter 1. juni 2018)

Tillegg for enkeltrom: kr 5.000,- for hele oppholdet

Avreisebyer:

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Avganger hver måned fra oktober til april.

Bestilling og kontaktinformasjon

Oppholdet gjennomføres av Aller Travel, og spørsmål og bestilling rettes dit.

Telefon: 22 65 11 00

Inkludert og ikke inkludert

Prisene inkluderer følgende:

• Fly t/r Oslo, Stavanger, Torp, Bergen eller Trondheim – Alicante med alle skatter og avgifter

• Overnatting i leilighet, 4 eller 8 uker med frokost

• Transport t/r flyplass – resort

• Vertskap fra VI OVER 60

• Ulike tilbud om aktiviteter under oppholdet

Prisen inkluderer ikke:

• Avbestillings- og reiseforsikring

• Øvrige måltider

• Valgfrie utflukter