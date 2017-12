VI OVER 60-Resort Calahonda I, 2018/2019

Crown Resort Club Marbella ligger i et rolig og kupert område i Calahonda, nær sjømannskirken. Dette er vårt originale VI OVER 60-Resort som går inn i sin femte sesong! Leilighetene er romslige og velutstyrte med stue, kjøkken, terrasse, to soverom og to bad. Resortet passer godt for aktive siden det er en del trapper på anlegget. Minimarked og restauranter noen få minutters gange unna. Mange avreisebyer.

Vi har avganger fra Trondheim, Torp, Bergen, Stavanger og Oslo hver måned fra oktober til april. Opphold 4 eller 8 uker.

På VI OVER 60-Resort vil du få hverdager med fysisk og mental aktivitet, og et omsorgsfullt fellesskap. På Club Marbella kan vi tilby oppvarmet utendørs svømmebasseng, oppvarmet innendørs svømmebasseng, squashbane, treningsrom og ulike fritidsaktiviteter. Resortet ligger like ved sjømannskirken i Calahonda.

Viktig å merke seg:

Inkludert frokost i 4 uker

Leilighet med 2 soverom og 2 bad

Mange avreisebyer

Landlig beliggenhet, trapper/bakker

Passer godt for aktive

Bekreftede flytider for avganger i oktober, november og desember blir sendt ut innen 1.mars.

Bekreftede flytider for avganger i januar og februar blir sendt ut innen 1.mai.

Bekreftede flytider for avganger i mars og april blir sendt ut innen 1.august.



Fakta om resortet:

BELIGGENHET:

Resorten «Crown Resort Club Marbella» ligger i Calahonda. Dette ligger 35 km sør for Malaga flyplass og ca 14 km nord for Marbella.

Adresse:

Calle Monte Paraiso, Sitio de Calahonda, 29650 Mijas Costa, Marbella, SPAIN.

CALAHONDA:

Calahonda er en liten, rolig by på Costa del Sol. Her finner du den lengste sandstranden i området på hele 4,5km lang og 25m bred. Her kan man gå fine turer, sette seg ned på en av de mange koselige strandbarene eller leie en solseng. I Calahonda finner du en del restauranter. Blant annet er det mange gode restauranter i kjøpesenteret El Zoco eller i Avenida de Espana.

TERRENG:

Det er et kupert terreng her og en del trapper på stedet, slik at det dessverre ikke passer for rullestolbrukere.

CROWN RESORT CLUB MARBELLA:

Resorten har restaurant, trimrom, squashbane, oppvarmet utendørs svømmebasseng, oppvarmet innendørs svømmebasseng og petanque bane. Gratis trådløst internett på hele anlegget og norske TV-kanaler.

VI OVER 60 har et eget lokale på anlegget til våre gjester! Her vil vi arrangere dans om lørdagen, ha foredrag, quiz, visekveld, bingo, steke vafler – samt arrangere hyggelige vinkvelder med god middag dersom det er interesse for det.

LEILIGHETENE:

Alle leilighetene er romslige med 2 separate soverom som begge er tilknyttet et eget bad. Kjøkkenet er velutstyrt med både stekeovn, kokeplater, kaffetrakter, vannkoker og brødrister. I tillegg finnes det vaskemaskin (klær), strykejern og 1 varmeovn i hver leilighet, samt dyne. Leiligheten består av oppholdsrom, 2 soverom, balkong/ terrasse og TV med norske kanaler (TV2 og NRK). Rengjøring av leilighetene en gang i uken. Det er ikke tillatt med dyrehold!

MÅLTIDER:

Det er inkludert engelsk frokost hver morgen. Øvrige måltider kan også kjøpes for deler av oppholdet eller for hele oppholdet. Restauranten tilbyr lunsjbuffet, og til middag kan man kjøpe god og variert mat a la Carte.

Alle måltider kjøpes og bestilles i restaurantene/i resepsjonen på stedet. Oppdaterte priser på dette finner du i restauranten når du kommer ned til resortet.

• Lunsjbuffet: 75 EURO pr uke

RESTAURANTER:

Det finnes noen restauranter ca 4-5 minutters gange fra resorten.

BUTIKK:

Det finnes en nærbutikk med det meste av dagligvarer 3 minutters gange fra resorten.

SHUTTLE BUSS:

Resorten har en minibuss, som kan brukes til og fra nærliggende steder. Den tjenesten er gratis for våre gjester.

SJØMANNSKIRKEN:

Den norske sjømannskirken ligger i Calahonda ca 800 meter fra resorten. For våre gjester som ønsker å tilbringe desember og julen sammen med oss, blir det gudstjeneste i Sjømannskirken og julemiddag om kvelden.

BANKAUTOMAT:

Det er bankautomat ca 15 minutter fra resorten.

VERTSKAP:

Det vil være vertskap fra VI OVER 60-Resort tilstede hele tiden og som venter på dere i Spania. De vil være tilstede på resortet hver dag.

KURS OG AKTIVITETER:

Det vil bli arrangert ulike kurs og aktiviteter under oppholdet. Dette vil kun være for våre gjester. Detaljert program og tilbud får du tilsendt når det nærmer seg avreise. Det vil også bli arrangert ulike utflukter hver uke til interessante områder i regionen. Påmelding og informasjon rundt dette vil du få ved ankomst.

STRAND:

Det er ca 1 km til stranden, ca 15 minutters gange.

ENKELTROMSTILLEGG:

Tillegget for å bruke leiligheten alene er kr 1.000,- pr uke.

BESØK:

Dersom du har lyst å ha besøk og ha noen boende hos deg i leiligheten, koster det 1000 kr pr. person for én uke. Barn under 12 år gratis. Gjelder kun i ordinære senger og må forespørres på forhånd.



Leilighetene

Alle leilighetene er romslige med 2 separate soverom som begge er tilknyttet et eget bad. Kjøkkenet er velutstyrt med både stekeovn, kokeplater, kaffetrakter, vannkoker og brødrister. I tillegg finnes det vaskemaskin (klær), varmeovn (1 stk på hjul), oppholdsrom, balkong/ terrasse og TV med norske kanaler (TV2 og NRK). Det finnes både dyner og pledd i alle leilghetene. Dette er et godt alternativ for deg som ønsker å få besøk i løpet av oppholdet.

Rengjøring av leilighetene en gang i uken.

I leilighetene er det:

Trådløst internett

Balkong / veranda

Enkeltsenger / dobbeltsenger

Varmeovn

Vaskemaskin

Tv med norske kanaler

Kjøkken

Komfyr med ovn og kokeplater

Kjøkkenutstyr

Kjøleskap

Mikro

Brødrister

Kaffetrakter

Vannkoker

Spiseplass

Hårføner

Dusj og badekar

Wc

Hotellet har videre:

Gratis parkering på hotellområdet med forbehold om plass

Flere bygninger

5 etasjer

Heis

195 leiligheter

Reisemålet

Calahonda ligger mellom Marbella og Fuengirola og er et område hovedsakelig utviklet for turisme. Dette selvforsynte feriestedet gir en utmerket base for å utforske Costa del Sol. Calahonda har ca. 20.000 fastboende.

Det er flere større supermarkeder i Calahonda. For bedre utvalg – spesielt i ferskvarer – kan en tur til Mercadona anbefales. Det er flere sentre langs hovedveien i Calahonda. Fra utsiden kan de se ganske like ut, med postkort, solbriller og strandleker i store mengder, men innenfor kan det gjerne skjule seg en spennende spesialforretning. Om du ønsker å spasere langs stranden, er fyrtårnet like forbi El Porton ofte besøkt , og på en klar dag kan man se hele kysten herfra, inkludert Afrika og Gibraltar.



Dersom du vil oppleve litt av området rundt selve Calahonda, er muligheten mange. Bare noen kilometer fra Calahonda ligger Puerto Cabopino. Dette er en av de mer pittoreske havnene på Costa del Sol, og dette er et populært sted for turister som ønsker å nyte et godt måltid. Noen av kystens mest populære restauranter finner man her. Mijas Pueblo, Andalusias mest populære hvite landsby ligger lengre norøst i åsene. En tur til Malaga er dessuten virkelig å anbefale. Malaga er Spanias femte største by.

Priser, avreisebyer og perioder

Pris per person i fire uker:

November og desember 2018:

Kr 11.990,- ved bestilling før 1. juni 2018.

(Kr 12.490,- etter 1. juni 2018)

Januar 2019:

Kr 12.490,- ved bestilling før 1. juni 2018.

(Kr 12.990,- etter 1. juni 2018)

Oktober 2018, februar, mars og april 2019

Kr 12.990,- ved bestilling før 1. juni 2018.

(Kr 13.490,- etter 1. juni 2018)

Tillegg for enkeltrom: Kr 1.000,- per uke

Avreisebyer:

Trondheim, Torp, Bergen, Stavanger og Oslo.

Avganger hver måned fra oktober til april.

Bestilling og kontaktinformasjon

Oppholdet gjennomføres av Aller Travel, og spørsmål og bestilling rettes dit.

Telefon: 22 65 11 00

Inkludert og ikke inkludert

Prisene inkluderer følgende:

Fly Norge – Malaga t/r

Alle skatter og avgifter

Leilighet i valgte uker

Frokost i 4 uker

Transport flyplass – resort t/r

Vertskap fra VI OVER 60-Resort, fra ankomst Spania

Ulike tilbud om aktiviteter under oppholdet

Prisen inkluderer ikke: