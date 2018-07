Innholdsrike Costa Blanca

Våre to flotte langtidsferie-resort på Costa Blanca-kysten er bare utgangspunktet! I kort avstand til både Calpe og Gran Alacant er det mange spennende reisemål. Noen vil bli besøkt på våre organiserte utflukter, mens andre kan du enkelt besøke selv. Spør våre kunnskapsrike verter om hjelp dersom du trenger det.



Albir og Faro de l´Albir

I Albir finner du Sjømannskirken og et stort norsk miljø. Skulle noen få lyst på en porsjon norske kjøttkaker er dette byen å dra til. Og er man først i Albir anbefales det å gå ut til Faro de l´Albir, et fyrtårn like utenfor byen. Veien er lett å gå med mange utsiktspunkter, og etter vel 2,5 kilometer kan man nyte flott utsikt over Middelhavet.



Alicante

Alicante er en stor nok storby til at den har alt du forventer å finne i en storby, men den har også en koselige atmosfæren som du finner i spanske småbyer. Føl byens sjel og stemning med en gåtur på byens berømte esplanade (strandpromenade).



Santa Pola

En koselig fiskelandsby ikke langt unna Gran Alacant. Her er akvarium, en middelalderfestning, en av regionens største fiskehavner og flotte strender.



Benidorm

Benidorm er ikke bare høyhus og glorete engelske butikkskilt. Byen har også en koselig gamleby som kjennetegnes av hvitvaskede bygninger med blå fliser og trivelige trange gågater. Her er gode muligheter for både shopping, et godt måltid og spasertur langs stranden.



Valencia

Valencia har en fin kontrast av nytt og gammelt. I hjertet av byen finn du gamlebyen med mange skatter.



Guadalest

Den lille fjellandsbyen ligger 595 meter over havet, har kun 200 innbyggere og sies å være den mest besøkte landsbyen i hele Spania. Den berømte borgen, de trange stenbelagte smugene med kafeer og håndarbeidsbutikker, og utsikten ned til innsjøen lokker turister fra fjern og nær.



Golf

Costa Blanca er en favorittdestinasjon for golfere fra hele Europa. Spesielt mange baner finnes det i området rundt Alicante. Bildet er fra en golfbane rett utenfor Calpe.



Villajoyosa

Midtveis mellom våre to resort på Costa Blanca-kysten ligger fargerike Villajoyosa. Byen har en rik historie med mange historiske bygninger og museer. Byen er særlig kjent for sin Valor-sjokolade, og et besøk på sjokoladefabrikken anbefales.



TA TOGET!

Lokaltoget mellom Alicante og Denia har mange stopp. Det gjør det enkelt å utforske Costa Blanca-kysten.