Meningsfulle hverdager i solen

VI OVER 60-Resort tilbyr fire ukers langtidsferie med et unikt opplegg med fastboende voksne verter og en trygg hverdag med mange sosiale aktiviteter.

Var vinteren lang og kald i år? Lengtet du etter lyset, solen og noen deilige varmegrader? Neste vinter har du valgmuligheten til å gjøre noe med det. Erstatte mørk vinter med spansk sol i ansiktet og tørr asfalt og sand under beina på ett av våre fire resort i Spania.

– Folk er så forskjellige, også langtidsferie-gjestene våre. Noen av dere liker byimpulser, andre ønsker ro og fred i mer landlige omgivelser. Noen har ikke problemer med å gå i trapper, andre har det. Noen foretrekker å lage maten sin selv, andre liker å få den tilberedt på en restaurant. Men felles for de fleste av dere er ønsket om trygghet og valgmuligheter. Og det får du hos oss, sier sjefredaktør Anne Marit Hjelme i VI OVER 60 som inviterer til den femte sesongen med langtidsferie i Spania.

MENING, INNHOLD OG AKTIVITET:

– 4 ukers opphold

– Norske, voksne verter

– Mange sosiale aktiviteter

– Passer for både par og single. Kvinner og menn

– Ukentlige utflukter

– Gratis WIFI

– Norske TV-kanaler

– Bibliotek med norske bøker

Innholdsrike dager

Uansett om du velger et urbant eller landlig resort er konseptet det samme: Innholdsrike hverdager sammen med likesinnede. Vi steker vafler og går på morgentur. Vi inviterer på ukentlige utflukter, sang, bingo, trening, quiz, felles middager og er generelt opptatt av innhold i hverdagen din.

Du velger selv hvor aktiv du ønsker å være. Noen dager kan det være fint å bare slappe av i ro og fred med en god bok eller en rusletur i vannkanten.

– Høres det forlokkende ut? Vi garanterer deg hyggelige opplevelser i en hyggelig atmosfære på et av våre fire VI OVER 60-Resort i Spania. Og sannsynligvis noen nye gode venner også, sier Anne Marit Hjelme.

Fastboende godt voksne verter

En viktig del av konseptet vårt er godt voksne verter som bor sammen med gjestene våre på resortet. De er på jobb hver dag og legger forholdene til rette for samvær og opplevelser. De arrangerer de daglige aktivitetene og de ukentlige utfluktene.

Vertene er også din trygghet dersom noe skulle skje. Eller om du bare har et ønske til hotellet og ikke er så stø i hverken spansk eller engelsk. Vertene er der for å hjelpe.

Mange avreisebyer

Våre langtidsferier er fra oktober 2018 til april 2019. Vi har fly fra Oslo, Torp, Stavanger, Bergen og Trondheim. Det er allerede utsolgt noen måneder, så ikke vent for lenge med å bestille.

Finn et resort som passer for deg

Våre fire resort ligger alle langs spanskekysten. To i Calpe og Gran Alacant på Costa Blanca, og to i Calahonda på Costa del Sol.

CALPE

Dette er resortet for deg som ønsker et aktivt og urbant opphold. Calpe er en moderne by med mange tilbud, men har også en sjarmerende og vakker gamleby. Hotellet ligger helt nede ved strandpromenaden og leilighetene har flott utsikt.

GRAN ALACANT

Dette er resortet for deg som ønsker en rolig langtidsferie. Men området har mange muligheter også for de aktive. Her er det tilrettelagt for gå- og rullestol, det er lege- og helsesenter (HELFO-ordning) og SPA-avdeling. Gode solforhold og resortbuss til strand, butikker og restauranter.

CALAHONDA I

Dette er det opprinnelige VI OVER 60-resortet. Et resort for deg som ønsker et aktivt og landlig opphold. Her har alle leilighetene to soverom og to bad. Her vil mange av aktivitetene for begge Calahonda- resortene foregå i det store teltet.

CALAHONDA II

Dette er resortet for deg som ønsker å bo litt nærmere sjøen med den flotte strandpromenaden. Her er det gode solforhold og sjøutsikt fra leilighetene. Her blir det fort utsolgt.

Velkommen til VI OVER 60-Resort!