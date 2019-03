VI OVER 60 er opplagsvinner!

Magasinet VI OVER 60 er en opplagsvinner med et opplag på 70.632 og en økning på 6,4% fra i fjor. -Dette bekrefter den sterke posisjonen VI OVER 60 har i sin definerte målgruppe, sier sjefredaktør og daglig leder Anne Marit Hjelme.

VI OVER 60 øker fra 66.391 i opplag i 2017 til 70.632 i 2018, noe som er oppsiktsvekkende bra i et fallende bladmarked. Mens mange ukeblader og magasiner faller kraftig, klarer det største magasinet for godt voksne i Norge å befeste sin suksessposisjon. – Det er utrolig gledelig og et resultat av målrettet arbeid med produktet og merkevaren, sier Hjelme.

Print og digitalt

Til tross for at konkurransen i markedet øker og markedet for print generelt er nedadgående, har Hjelme tro på et langt og godt liv for papirutgaven til VI OVER 60.

– Vår målgruppe øker og mange over 60 er mer digitaliserte og vil lese nyheter og innhold på nettet. Men fortsatt er det en stor gruppe, spesielt over 70 år, som foretrekker å lese på papir. Vi tilbyr magasinet både på print og digitalt, og har også etablert en nyhetsavis for målgruppen. Men det å holde i et magasin, kose seg i godstolen og bruke tid på den gode leseropplevelsen er det fortsatt mange voksne som ønsker, sier hun.

Nytte i ny livsfase

Hjelme tror økningen til magasinet først og fremst handler om at de lager godt innhold for en målgruppe de tar på stort alvor. I år feirer magasinet sitt 40-års jubileum, og hun tror suksessen nettopp handler om gi leserne god og seriøs journalistikk, gode råd og tips og være et nytteprodukt i en ny livsfase der det må tas stilling til mye nytt. Ikke minst regler og rettigheter med pensjon, juss og arv.

– Vi har noen av landets beste eksperter innenfor disse områdene, og har som mål å holde våre 300.000 lesere oppdatert på muligheter og rettigheter. I verste fall går mange glipp av store summer fordi de ikke vet hva de har krav på, understreker hun.

Reise og helse

I tillegg til å gi ut magasinet VI OVER 60 tilbys leserne også rundt 120 leserturer i året, i tillegg til opphold på egne langtidsferie-resort i utlandet. Disse tilbudene tror Hjelme styrker deres posisjon og er positivt for opplagsutviklingen.

– Vi er mer enn kun et blad som kommer i posten én gang i måneden. Vi har tatt en sterk posisjon i reisemarkedet og er i dag landets største aktør innen langtidsreiser for godt voksne. Vi er også opptatt av å gjøre voksne friskere, og er i ferd med å ta en tydeligere posisjon innenfor helsesegmentet. Det er mye ensomhet og sosial isolasjon blant eldre. Vi vet at god eller dårlig mental eller fysisk helse er det som gjør en forskjell på hvordan alderdommen blir. Vårt ønske er å bidra til å gjøre folk litt friskere og få best mulig livskvalitet, avslutter Hjelme.

Kontaktinfo:

Sjefredaktør/daglig leder Anne Marit Hjelme, 41412671 eller annemarit@viover60.no