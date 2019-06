Disse sakene kan du lese fremover

Gled deg til de neste utgavene av VI OVER 60! Her er litt av det som kommer fremover.

PS! Husk at du kan lese magasinet som eMagasin gjennom hele sommeren! Her finner du både de nyeste utgavene og et søkbart arkiv. Les mer på viover60.no/emagasin

Juss Hva er en fremtidsfullmakt og hvorfor trenger du det? Hva er endret i den nye arveloven – og når trer den i kraft?

Samtalen

Sandwich-generasjonen: I klemme mellom forventningene om å ta seg av barnebarn og gamle foreldre. Når partnerens snorking blir et problem – hva gjør du?

Portrett

Evnen til å lage fengende titler har Odd Johan Nelvik overført til flaskeetikettene. Etter 30 år i Se og Hør produserer han ikke lenger kjendisoppslag, men prisbelønt brennevin.

Nostalgi

Folkevognbobla var enkel, slitesterk og kom seg frem på all slags føre. Det var plass til både mor, far og tre unger i baksetet. Uten sikkerhetsbelter. Hvor er det blitt av silden? Det moderne sildefisket hadde sin storhetstid på 1950-tallet.

Helse Autismespekter. Gustav Koi fikk diagnosen da han var 59 år gammel. Nå har han skrevet sin fjerde bok om det å ha Asperger syndrom. Fibromyalgi. Fra å være en «usynlig» kvinnesykdom er fibromyalgi nå anerkjent som en revmatisk lidelse.

Pensjon En 67-åring som i 2010 fikk 200.000 kroner i alderspensjon har hittil tapt 81.000 kroner på underreguleringen. Og tapet øker år for år.

Fokus på livet Godt voksne lever godt. Dagens seniorer ønsker å nyte livet og har ingen problemer med å betale for det.

Reise Andorra er en gammel røverstat, gjemt oppe i fjellene mellom Spania og Frankrike Det finnes ikke maken til den greske øya Santorini. Men reise gjerne litt utenfor den verste turistsesongen.

Livsstil Bruk naturen til å trene styrke. Vi gir deg tipsene.

Forbruker Strømprisene er høye, men du kan gjøre mye for å få lavere utgifter.