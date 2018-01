Feriere med barnebarna utenom skoleferien?

Av Linn Merete Rognø

I enkelte tilfeller er det ulovlig, men ikke umulig. Her er reglene du bør vite.

Pensjonister og besteforeldre er stort sett så privilegerte at de kan reise på ferie når som helst gjennom året. Så enkelt er det derimot ikke dersom du ønsker å ha med barnebarna på ferie utenom skoleferiene.

Her er reglene du bør vite om.

Kan straffes med bøter

Nordmenn reiser mye mer enn før, og det kan være mange penger å spare på å legge familieferien utenom de oppsatte ferieukene i skoleruten.

Når også besteforeldre vil ha med seg barnebarn på tur midt i skoleåret, kan det likevel bli problematisk.

I Norge har flere skoler tidligere rapportert om at foreldre som tar ut barna fra skolen utenom feriene er et økende problem.

Ifølge Utdanningsdirektoratets regelverk har alle barn bosatt i Norge rett og plikt til grunnskoleopplæring.

– Dersom en elev er borte fra den pliktige opplæringen uten å ha rett til det, kan foreldrene eller de som har omsorg for barnet, på visse vilkår, straffes med bøter, sier Hilde Austad, avdelingsdirektør ved Utdanningsdirektoratet til Viover60.no.

– Det er alvorlig

Erik Saglie, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen ved Kunnskapsdepartementet, forklarer videre at dersom en elev ikke har gyldig permisjon eller er reelt syk, så vil fraværet fra skolen i utgangspunktet være ulovlig.

– Dette betyr igjen at det er hjemmel for at saken kan oversendes påtalemyndigheten dersom kommunen ønsker det i slike tilfelle. Det er viktig å understreke at kommunen eller skolen ikke kan ilegge bøter, dette er opp til påtalemyndighet/domstolsapparatet. Kommunen kan fremsette eventuelle krav om påtale til påtalemyndigheten, men kan altså ikke ilegge bøter, understreker Saglie til Viover60.no.

Skulle skolen være i tvil om en elev er reelt syk, vil skolen kunne kreve legeattest.

– Det er alvorlig dersom foreldre eller besteforeldre tar ut elever av skolen uten gyldig permisjon, for eksempel for å dra på ferie. Det er da helt naturlig at alvoret i dette blir markert, og at det som er lovens ordning i slike tilfeller, blir benyttet, sier Saglie videre

Kommunen avgjør om rett til fritak

Vi har felles nasjonale regler som er hjemlet i opplæringsloven, men Saglie understreker at loven gir regler for når elevene likevel kan tas ut av skolen.

– Felles kommunale regler kan være viktig for å begrense bruk av permisjoner. Det er naturlig at en kommune fastsetter regler for fravær innenfor lovens rammer, mener han.

Austad forteller at elevene i grunnskolen i utgangspunktet altså ikke har rett til permisjon fra opplæringen.

– Men den enkelte kommune kan etter søknad gi eleven fri fra opplæringen i inntil to uker. Når kommunen behandler slike søknader, skal de ta hensyn til om permisjonen er forsvarlig med tanke på elevenes opplæring. Det er kommunen selv som vurderer dette, sier Austad til viover60.no.

Konklusjonen er altså: dersom barnebarnet ditt skal være borte fra skolen utenom sykdom, som i forbindelse med ferietur, er det foreldrene som må søke om permisjon. Søknaden behandles da av kommunen eller rektor.