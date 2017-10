Flotte reiser til under 10.000 kroner

Våre leserturer kommer i alle prisklasser. Her har vi samlet turene som koster under 10.000 kroner.

Først kommer noen juleturer til Lübeck, Wien og Beitostølen for deg som er glad i jul og advent. Så kommer mer tradisjonelle gruppereiser til Dublin, Krakow og flere turer til Italia der du kan møte våren med sol og varme litt før den kommer til Norge.

Og ikke glem DET GODE LIV RESORT; langtidsferiene våre der du får hele 4 uker med reise, opphold og mange aktiviteter for rett over 10.000 kroner!



Julemarked i Lübeck

Er du ikke så glad i å fly? Ta båt og buss til Lübeck! Her finner vi et av Europas mest kjente og tradisjonsrike julemarkeder der hele byen pyntes og kommer i skikkelig julestemning. Vi seiler med de flotte skipene til Color Line, og på veien hjem blir det smakfullt julebord på skipet.

26. november 2017 | 5 dager | Kr 6.590,-

Julemarked i Wien med privatkonsert

Kom i julestemning med Wiens vakre julemarkeder! Her venter romanse, nostalgi og eventyrlandskap. Og ikke minst privatkonsert kun for oss i Mozart House der vi får høre verker av kjente Wien-komponister som Mozart, Schubert og Haydn. En opplevelse!

1. desember 2017 | 4 dager | Kr 9.990,-

Jul på Beitostølen

Glem mas og tjas og kom til ferdigpyntet jul i eventyrlige vinteromgivelser. Vi stresser ned, lar andre lage julematen, rydde og ta oppvasken – mens vi koser oss i hyggelig lag med koselige aktiviteter på Beitostølen.

22. desember 2017 | 5 dager | Kr 6.490,-

Musikkfest i Dublin

Bli med på en reise i Irsk folkemusikk og opplev hyggelige Dublin i full feststemning! Festivalen «TradFest» er en årlig begivenhet som byr på konserter og musikalske opplevelser i fem hele dager til ende. I tillegg blir det utflukter for å bli kjent i området.

25. januar 2018 | 5 dager | Kr 9.900,-

Umbria og Toscana for livsnyteren

Hva er vakrest? Umbria eller Toscana? Det spiller ingen rolle, for vi skal besøke begge på denne flotte turen! Vi kombinerer Umbrias vakre middelalderbyer med Toscanas bølgende landskap, samt kunst og vin i den ypperste verdensklasse.

1. mars 2018 | 8 dager | Kr 9.990,-

Kulturens perler i Krakow

Bli med på en prisgunstig tur til vakre Krakow! Krakow er en smeltedigel av gammel og ny historie, et arkitektonisk mesterverk og hjertet av polsk kultur og historie. Vi skal blant annet ha folus på 2. verdenskrig med besøk i Auschwitz og Birkenau, men vi skal også nyte den flotte byen.

11. mars og 15. mars 2018 | 5 dager | Kr 6.490,-

Møt våren i Roma

Roma er ikke bare en spennende by, men en kulturskatt og en opplevelse du sent vil glemme! Og på denne turen får du med deg alle storhetene i Roma og mange gode historier. Selv om du har vært i Roma før, vil du garantert få øynene opp for noe nytt ved byen.

18. mars og 23. mars 2018 | 6 dager | Kr 9.950,-

Påsken i Toscana

Dette er ikke uten grunn en av våre mest populære turer. En reise til Toscana er en fest for sansene! Den vakre regionen er verdenskjent for sine maleriske landskap, olivenlunder, vinranker og vakre kunstskatter. At turen går i påsken gjør dette til en enda mer spennende opplevelse.

27. mars 2018 | 8 dager | Kr 8.450,-

