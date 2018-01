Høstens Italia-turer er klare!

Italia, det støvelformede landet midt i Middelhavet, er fullt av ulikheter fra region til region. Landet byr på fantastisk historie, kunst, kultur og vakker natur – for ikke å snakke om italiensk livsglede og smaksopplevelser. Det er alltid nye severdigheter, områder, matretter og viner som bare venter på å bli oppdaget i Italia.

Her finner du høstens turer til Italia med VI OVER 60:



Puccini-festival i Toscana

Bli med og opplevd en flotte utendørs Puccini-festivalen i Torre del Lango i Toscana. Det blir to operaforestillinger og flere flotte utflukter.

31. juli og 14. august 2018 – 8 dager – Kr 10.990,-





Opera i Verona. Kirkekonsert i Venezia.

Operaforestilling på mektige Arena di Verona er en drøm for mange. Nå har du sjansen til å oppleve de to berømte operaene Carmen og Aida her. I tillegg blir det utflukt til Venezia med kirkekonsert.

10. august 2018 – 5 dager – Kr 11.990,-





Oles Italia. Mange enestående opplevelser!

Dette er en helt spesiel tur. Etter 27 år som reiseleder i Italia har Ole Dyck-Madsen plukket ut noen av sine favoritter langs kysten av Liguria (Cinque Terre) og i vindistriktet Piemonte. Vi garanterer unike opplevelser og mye god mat og drikke.

21. august 2018 – 9 dager – Kr 17.990,-





Singeltur til Roma. Alltid noen å reise med!

Dette er en godt planlagt tur hvor vi på kort tid får med oss de fleste storhetene i selveste Roma! Vi fokuserer på det sosiale slik at ingen skal føle seg utenfor.

26. august 2018 – 5 dager – Kr 13.190,-





BESTSELGER! Vandringer i Cinque Terre

Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger!

28. august og 11. september 2018 – 8 dager – Kr 13.990,-





Flotte vandringer i Alpene – Champoluc

Skibyen Champoluc ligger vakkert til ved foten av Europas nest høyeste fjell Monte Rosa, og går under navnet “Alpenes største hemmelighet”. Idyllisk atmosfære, god mat og eventyrlig natur kjennetegner området i Nord-Italia.

10. september 2018 – 8 dager – Kr 12.790,-







Hjertet av Toscana. Sett sammen din egen drømmetur!

En reise til Toscana er en fest for sansene! Den vakre regionen er verdenskjent for sine maleriske landskap, olivenlunder, vinranker og vakre kunstskatter. På denne turen kan du velge hvilke utflukter du vil være med på. Tar du en fridag har du mange muligheter på egen hånd med utgangspunkt i den sjarmerende kurbyen Montecatini der vi skal bo.

13. september og 20. september 2018 – 8 dager – Kr 7.950,-



Vandring ved Gardasjøen

Bli med og opplev hvorfor Gardasjøen er et av de mest populære feriestedene i Europa. Under våre daglige vandringer ser vi vidunderlige utsikter, gamle vannmøller, helleristninger fra jernalderen og det hele krydres med gode lunsjer og vinsmaking. Vi skal også ta båttur og taubane, og kort sagt oppleve mye på disse dagene!

30. september 2018 – 8 dager – Kr 12.990,-





Aktiv høsttur til Sorrento

Vandringer på vakre Sorrento-halvøya, båttur i Napoli-bukta, Capri, Pompeii og Vesuv. Det er kort oppsummert denne populære turen til Sør-Italia. De fleste måltidene på denne turen er inkludert i prisen. En av kveldene lærer hotellets kokk oss å lage hjemmelaget gnocchi, den italienske måten å servere poteter på.

13. oktober 2018 – 8 dager – Kr 13.990,-





Håper vi ser deg på tur med oss til høsten!