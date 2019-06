Kos med trening!

Er det mulig å kose seg med å trene? Ja, sier personlig trener Kristian Kavli i Actic. Han er opptatt av at vi må gjøre det enkelt og lystbetont. –Mange godt voksne har god effekt av bare «litt trening» på gulvet eller ved å gå opp og ned på en kasse, understreker han.

Tekst: Anne Marit Hjelme Foto: NTB Scanpix og privat

Første gang publisert i VI OVER 60 mai 2019

Tenker du at det er altfor sent å komme i gang? At du altfor lenge har vært inaktiv? At du er ute av form? At du ikke har kondis? Da sier Kristian Kavli et rungende nei! Det er aldri for sent å begynne å bevege seg mer og å trene. Forskning viser at mange eldre har svært god og rask effekt av å begynne å trene selv om de er utrent og ikke har trent på 30 år. Formen blir raskt stigende og resultatene kommer fort, dersom man målrettet jobber for dem. Med jevnlig styrketrening kan du trene deg yngre – til og med etter at du har fylt 80 år!

Individuelt program

– Jeg ser bevis på dette hver dag, sier Kavli. Som er glad for at målgruppen over 60 år øker på treningssenteret. Her kommer kvinner og menn i voksen alder med sine ulike kropper og lyter og ber om å få hjelp til et treningsprogram som de mestrer. Det gleder den unge personlige treneren.

– Poenget er at alle kan gjøre noe. Selv med kneproblemer, vondt i nakke og rygg eller stive hofter. Uansett er det apparater og treningsutstyr som kan hjelpe deg til mer styrke i kroppen og som ikke belaster de områdene som er problematiske, sier han.

«Kom som du er»

Altfor mange lar seg stoppe av noen «vondter» her og der. Kanskje blir det også en unnskyldning for ikke å komme i gang. Kavli ønsker å avmystifisere treningsstudioet som arena. – For noen kan det virke overveldende å komme et sted med så mange andre mennesker og mye utstyr. De er redd for å ikke forstå hvordan apparatene skal brukes og synes alle andre ser så spreke ut. Men et treningssenter er lavterskel og krever ikke mye av de som bruker det. Ikke et spesielt antrekk og ikke krav til helseform før man begynner. Alle får opplæring i apparatene og en faglig veiledning om program de kan gjennomføre på egen hånd. Og du trenger kun gode joggesko, en treningsbukse og T-skjorte, poengterer han.

Mister uavhengigheten

Styrketrening er viktigere med årene fordi vi mister muskulatur og blir «sprøere» i skjelettet. For mange ender det opp med beinskjørhet. Bindevevet vårt blir også stivere, slik at vi får problemer med mobiliteten og balansen. Generelt avtar muskelstyrken med rundt 15 % per tiår mellom 50–70 årsalderen, og dette øker til 30 % per tiår etter fylte 70 år. Mye av muskeltapet skyldes at vi blir mindre aktive med økende alder.

Når vi trener styrke kan vi redusere tapet av muskelstyrke og sikre at vi kan utføre daglige gjøremål lenger. – Hvis vi ikke har styrke til å reise oss opp av en stol eller seng eller klarer å gå uten en rullator. Hvis vi ikke klarer å gå i trapper eller løfte ting, så mister vi uavhengigheten vår, sier professor Truls Raastad ved Norges idrettshøgskole.

