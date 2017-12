VI OVER 60-Resort Santara Alicante, 2018/2019

Vårt nye resort heter Santara Resort & Spa og ligger i et rolig område ikke langt fra flyplassen i Alicante. Her finner du handikapvennlige fasiliteter, lege- og helsesenter med personell som snakker norsk og et flott SPA- og velværesenter som våre gjester får gratis adgang til. På dette resortet kan du få refusjon fra Helfo ved behandling på helsesenteret. Du bor i nyrenoverte bungalower på ett plan og det er flere restauranter på området.

Vi har avganger fra Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger hver måned fra oktober til april. Opphold 4 eller 8 uker.

Dette er VI OVER 60-Resortet er for alle som ønsker å komme bort fra slaps og snø i Norge for å kose deg i det deilige klima i Spania. Stedet ligger rolig til i Gran Alacant, kun 5 km ved den lille fiskelandsbyen Santa Pola og 12 km fra Alicante. Leilighetene er moderne i to etasje bygninger spredt utover et stort, trygt, inngjerdet boligområdet. Sentara har et spa og helsesenter med flotte fasiliteter for trening og velvære, samt en egen norskspråklig legeklinikk. Terrenget på området er flatt og leilighetene er moderne, som gjør at stedet også egner seg om man bruker gåstol eller rullestol (gi beskjed ved bestilling).

På våre VI OVER 60-Resort har vi norske voksne verter som bidrar til din trygghet og sosialt samvær. I vår hyggelige storstue treffer du likesinnede kvinner og menn til foredrag, dans, spill, samtale og underholdning. Vi har koselige vaffelstunder, faste gåturer og basseng-trening, og selvsagt har vi norske TV-kanaler, gratis WIFI og bibliotek med norske bøker. Du blir med på det du måtte ønske.

På Santara Resort kan du ha et aktivt langtidsopphold med fokus på kropp og sjel. Med rik mulighet til sosial samvær med de andre gjestene, samt at vi får gratis tilgang til anleggets moderne spa og helsesenter. Her finnes innendørs sømmebasseng, sauna, dampbad og tyrkisk bad. I tillegg kan du kjøpe kropps- og ansiktsbehandlinger, og gå til legesenteret der det finnes norskspråklig personell for konsultasjon for sykdom og skader.

Hele «den hvite kysten» med sine lange hvite strender og interessante byer med kultur og historie rett i nærheten gjør det til et godt utgangspunkt til våre ukentlige oppdagelsesturer og utflukter. Påmelding og informasjon rundt dette vil du få ved ankomst.

Bungalowene er nyrenoverte med eget soverom, kjøkken, bad, oppholdsrom og hyggelig terrasse/balkong.

På VI OVER 60-Resort vil du trives med en avslappende og givende langstidsferie.

LANGTIDSFERIE PÅ SANTARA RESORT:

✔ Velvære for kropp og sjel

✔ Rolig tilværelse i hyggelige omgivelser

✔ Sosiale og samlende aktivitere på resorten

✔ Utflukter til flere steder på Costa Blanca

✔ Moderne og stilfulle bungalower

✔ Egnet også for rullestolbrukere



Fakta om resortet:

BELIGGENHET

Resorten «Santara resort og spa» ligger i tettstedet Gran Alacant bare 15min kjøretur fra flyplassen. Det er 20min spasertur til Carrabassi stranden, 5km til fiskelandsbyen Santa Pola og 12km fra Alicante.

ADRESSE

Calle del Monte de Santa Pola 13, 03130 Gran Alacant (Santa Pola), Alicante

GRAN ALACANT

Dette er et tettsted med ca. 10.000 innbyggere. Vårt leilighetskompleks ligger i et hyggelig og rolig boligområde ca. 100 meter over havet. Det er herifra ca. 20 minutters spasertur til Carrabassi-stranden som er en av kystens beste strender. Fin og gyllen strand og vannet er svært innbydende for et bad. Det er noen koselige strandbarer som man kan sette seg ved å få servert drikke og enkle retter. Det er ellers deilig å gå langs stranden til Los Arenales, samt å benytte seg av flotte turstier og sykkelstier som fører til Santa Pola sentrum (5km). Byen har en ukentlig markedsdag, kjøpesenter, restauranter og barer i nær omkrets.

SANTARA RESORT OG SPA

Resorten er i utgangspunktet tilrettelagt og tiltenkt aktive og sosiale personer over 55år. Det er totalt ca 200 leiligheter på området. Det er et elegant anlegg med et eget spa- og helsesenter. Moderne og stilfulle bungalower med felles resepsjon, restaurant og bar. Frisørsalong og kiosk finnes også her. Det er behagelig og rolig med store grøntområdet og et tropisk svømmebasseng (kun åpent i sommerhalvåret). Resorten tilbyr våre gjester gratis transport til stranden og til et større supermarked i nærheten. Leier du egen bil, er det gode parkeringsmuligheter på resorten.

SPA

Som gjester av VI OVER 60-Resort får du gratis tilgang til Bhavana Spa som har oppvarmet basseng, spabad, sauna, dampbad og tyrkisk bad (Hammam). I tillegg har de et bredt utvalg av kropps- og ansiktsbehandlinger, massasjer og aromaterapier (timebestilte behandlinger er ikke inkludert).

MEDICAL CENTER

Resortet har et fokus på velvære og har derfor deres eget Medicinal Center, hvor du kan oppsøke profesjonelt personale som du kan høre om behandling av sykdommer og skader. Her vil du finne norskspråklig personell. (konsultasjon på Medical Center er ikke inkludert)

LEILIGHETENE

Bungalowene som er tilegnet VI OVER 60-Resort er moderne og stilfulle leiligheter på ca 55-60kvm med separat soverom, bad med dusjkabinett, oppholdsrom med kjøkkenkrok og koselig terrasse/balkong. Bungalowene ligger på ett plan, er moderne innredet med koselig terrakotta/marmor flisgulv. Standard rengjøring en gang pr uke med vask av leiligheten, skiftning av sengeklær og håndklær.

TERRENG

Det er flatt terreng på området med ramper for rullestolbrukere.

HANDIKAP VENNLIGE FASILITETER

Rommene, badet og dusjen er uten trapper og terskler. Vær vennlig å gi oss beskjed dersom du bruker rullestol. Det er mulighet til å leie rullestol, rullator og handikap scootere i resepsjonen.

MÅLTIDER

Måltider inngår ikke i prisen.

RESTAURANT

Resortet har restaurant.

BUTIKK

Det finnes en liten nærbutikk/kiosk på resortet og ca. 2km til nærmeste supermarked. Resorten tilbyr gratis transport til nærmeste supermarked for våre gjester.

STRAND

2,1 km til Carabassi Strand og 4,5 km til Arenales-stranden. Resorten tilbyr gratis transport til Carabassi stranden.

LOKALTRANSPORT

Bussholdeplass for lokaltransport ligger 400m fra Santara Resort.

VERTSKAP

Det vil være vertskap fra VI OVER 60 tilstede hele tiden. De vil være tilstede på resorten hver dag og skal være det sosiale bindeleddet til aktiviteter og trygghet.

AKTIVITETER

Det vil bli arrangert ulike kurs og aktiviteter under oppholdet. Dette vil kun være for våre gjester. Detaljert program og tilbud får du ved ankomst til resorten.

KJÆLEDYR

Det er dessverre ikke tillatt at medbringe kjæledyr på resortet.

ENKELTROMSTILLEGG:

Tillegget for å bruke leiligheten alene er XXX.

Bungalowene som er tilegnet VI OVER 60-Resort er moderne og stilfulle leiligheter på ca 55-60kvm med et separat soverom, bad med dusjkabinett og oppholdsrom med kjøkken- og spisekrok. Bungalowene ligger på ett plan med balkong/terrasse, og er moderne innredet med koselig terrakotta flisgulv.

Det finnes:

– Kjøkkenutstyr

– Mikrobølgeovn

– Kokeplate

– Kjøleskap

– Vannkoker

– Vaskemaskin

– Alarmknapp

– Røykvarsler

– Safe

– Klima anlegg (varm og kaldt)

– TV

– Gratis Wifi

– Sofa

– Flislagt gulv

– Klesskap

– Mørkleggingsgardiner

– Dusj kabinett

– Håndklær

– Terrasse/balkong med sitteplass

– Hårtørrer og strykejern/brett kan lånes i resepsjonen

Tettstedet Gran Alacant har ca. 10.000 innbyggere og ligger sørlige delen av Alicante provinsen. En tyve minutter spasertur fra vår resort tar deg til byens vakre strand, Carrabassi-stranden, som sies er en av kystens beste strender. Fin, gyllen strand med vann som er svært innbydende for et bad. Her er det noen strandbarer som man sette seg ned for noe enkelt å spise og drikke.

Andre fine utflukter i nærheten er til det grønne naturreservatet, Cabo da Santo Pola, samt fiskerlandsbyen Santo Pola. Det er flere flotte turstier og sykkelveier som fører til Santa Pola sentrum (5km) og vel fremme kan man spise på en av de mange lekre fiskerestaurantene. Naturområdet rundt i nærområdet er i seg selv artig å utforske med sine mange saltlaguner. Utenfor Santa Pola finner du øya «Tabarca» som tidligere var et tilfluktssted for pirater og berbere, men som i dag er et idyllisk naturområde.

Gran Alacant har et artig lokalt marked hver torsdag ellers er kjøpesenteret i byen stedet for å handle. Byen har restauranter og barer i nær omkrets. 20min i bil finner du også nærmeste golfklubb, Club de Golf Alenda.

Priser, avreisebyer og perioder

Pris per person i fire uker: kr 11.990,-

Tillegg for enkeltrom: kr 1.000,- per uke

Avreisebyer:

Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo.

Avganger hver måned fra oktober til april.

Bestilling og kontaktinformasjon

Oppholdet gjennomføres av Aller Travel, og spørsmål og bestilling rettes dit.

Telefon: 22 65 11 00

Inkludert og ikke inkludert

Prisene inkluderer følgende:

Fly Norge – Malaga t/r

Alle skatter og avgifter

Leilighet i valgte uker

Frokost i 4 uker

Transport flyplass – resort t/r

Vertskap fra VI OVER 60-Resort, fra ankomst Spania

Ulike tilbud om aktiviteter under oppholdet

Prisen inkluderer ikke: