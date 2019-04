Maiutgaven av VI OVER 60 er som vanlig full av saker til både nytte, glede og inspirasjon.

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Pensjon: Ta ut pensjon tidlig – eller vente? Det finnes ingen fasit. Begge alternativer har fordeler og ulemper, skriver vår erfarne pensjonsrådgiver Harald Engelstad.

Juss: Hva kan du bestemme selv etter at du har fått verge eller fremtidsfullmektig? Kan du fortsatt gi gaver? Kan du kreve å få bli boende hjemme?

Økonomi: Både vi og våre foreldre lever lenger. Det betyr at du kan arve en del penger når du selv nærmer deg pensjonsalder. Skal du bruke eller spare?

HELSE

Bli friskere med VI OVER 60: Sjefredaktør Anne Marit Hjelme må foreta en livsstilsendring og inviterer VI OVER 60s lesere til å bli med. I denne utgaven skriver hun om humørsvingninger og kos med trening.

Overvekt: Stadig flere av oss havner over grensen for definisjonen på overvekt. Men er det så farlig å ha noen kilo for mye på kroppen?

Antidepressiva: Virker de – eller virker de ikke? De siste årene har forskere diskutert om medisiner mot depresjon har noen effekt. Uansett er det viktig å være oppmerksom på bivirkningene.

FOKUS PÅ LIVET

Veien til ny jobb: Å være arbeidssøker er hardt arbeid uansett alder. Selv om aldersdiskriminering forekommer, er det fullt mulig å starte en ny karriere i godt voksen alder.

Samtalen: Selv om nordmenns verdier ikke er hugget i stein, er det likevel noen fellestrekk som gjør Norge til annerledeslandet. I samtalen belyser vi noen av særtrekkene som skiller oss fra andre land.

Slik takler jeg livet: Trude Jakobsen så på at hjemmet hennes ble totalødelagt i brann. Etter to tøffe år kunne hun endelig flytte tilbake.

MENNESKER

Møte med: Helge Jordal er både ridder og tjuagutt. Han synes det er spennende å være til – og så lenge armer og bein og hukommelsen virker, synes han ikke alder spiller noen rolle.

LIVSSTIL

Forbrukertips: Stand- og dørsalg kan oppleves som en forstyrrelse av privatlivets fred, og man er ofte uforberedt på salgshenvendelsen. Det kan gjøre det vanskeligere å si nei. Og det kan bli langt dyrere enn du tror.

REISE

Porten til India: Dagens Mumbai er en pulserende, kosmopolitisk by, en kompakt blanding av gamle og nye verdener.



