Avslutt nyttårsmiddagen med et smell!

Tegn en sirkel på 26 diameter på et bakepapir og legg den på et stekebrett. Stivpisk eggehvitene, tilsett sukker og vaniljesukker, maisenna og eddik litt etter litt. Massen skal være så stiv at du kan lage et mønster, som ikke flyter utover. Fyll sirkelen med eggehvitemassen og stek som angitt.