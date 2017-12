Vasker du vegger og tak til jul?

Av Linn Merete Rognø

Det er slett ikke nødvendig i våre dager, mener rengjøringsekspertene.

Storvask til jul er en tradisjon fra gammelt av da Norge var et bondesamfunn. Naturens gang styrte hva som måtte gjøres når. Etter innhøsting og slakting var det tid for rundvask inne. Julevasken var også en dyd av nødvendighet i en tid der det ble fyrt med koks og kull.

De fleste av oss vil at huset skal være rent og ryddig før jul, særlig hvis vi skal ha huset fullt av barn, barnebarn og kanskje til og med oldebarn.

Men det er viktig å ikke slite seg helt ut, understreker rengjøringsekspert ved Lilleborg, Malin Skaar.

Her deler hun sine mest effektive, lettvinte og geniale rengjøringstips!

Prioriter kjøkken og bad

Skaar mener at du ikke behøver å ta i bruk avanserte rengjøringsmetoder for å få huset til å skinne. Det enkle er ofte det beste:

– Husk at du kommer langt med tørrmopping på gulvet, og noen engangsservietter, og det samme med bord og benker på kjøkkenet! Heng opp rene håndklær, og sett frem noen koselige duftlys. Vips- så har du gjort klart til julebesøk uten å være helt utslitt, sier hun.

Skaar mener at folk flest er veldig flinke til å holde det noenlunde rent året rundt, og hennes oppfatning er at det derfor sjelden er behov for den virkelige store julerengjøringen.

– Mitt råd er å prioritere de områdene som betyr mest for en, og at de er rene og ryddige. For mange er dette kjøkkenet før jul, i og med at man tilbringer ekstra mye tid der. Ta gjerne en runde i kjøleskapet for å få oversikt over det som er der, eventuelt kaste utgått mat, og vask godt, sier hun.

Baderommet er også viktig å holde rent i og med at alle gjestene bruker badet, og bakterier koser seg i varmt og fuktig miljø. Vask over servant, speil, toalett og gulv før besøket. Sørg for at håndsåpen er fylt opp til gjestene, ha gjerne stående en pakke våtservietter og en flaske antibak ved siden av vasken. Det kan gjøre det lettere for små barnebarn å holde hendene rene og pene.

Skinnende ren komfyr og stekeovn

Stekeovnen og komfyren får som regel kjørt seg i julen, så den er ekstra viktig å rense og vaske i forkant, mener Skaar. Da unngår du masse stekeos ved steking av julematen.

Her finnes det flere tips på nettet som kan være verdt å teste ut. For eksempel:

Vask alle plater og rister grundig, her kan du bruke natron! Men da bør du la dette virke over natten, eller gjennom en hel dag. Bland et par skjeer natron i en skål med vann. Konsistensen skal være ganske fast, slik at du enkelt kan smøre blandingen utover de overflatene du vil rengjøre.Når du har smurt på blandingen, vil du se at den blir brun. La blandingen virke i 12 timer. Tørk deretter av med en ren, fuktig klut.

Husk å vaske ovnen i god tid før matlaging slik at den får luftet seg godt før bruk. Et triks her er å bruke eddik som rengjøringsmiddel. Hell eddik på en spruteflaske, og spray på eddiken der det er skittent. Sett ovnen på 50 grader og la den stå i 20-30 minutter. Tørk deretter av med en fuktig klut. Du kan også bruke en vanlig rengjøringsspray egnet for vask av ovn og grill, men disse midlene er dyrere og kan virke irriterende på luftveiene.

Er stekeovnen selvrensende eller delvis selvrensende, er det viktig å følge produsentens anbefaling.

Hygienisk kjøkken

Det sier seg selv at kjøkkenet bør være rent og hygienisk gjennom julen, så derfor er det godt å starte høytiden med et rent utgangspunkt for så å holde kjøkkenet rent hver dag.

Du kan for eksempel begynne med å rense oppvaskmaskinen siden dette vil gjøre at oppvasken blir mye renere etter hver vask. Rens filteret og kjør en maskinrens etterpå.

Vær obs på hva håndkle og klut blir brukt til. Når det i julen blir mye matlaging til stort besøk, kan det gå litt fort for seg. Pass på at glasshåndkle ikke brukes som håndhåndkle og at kjøkkenkuten ikke brukes på gulvet.

Ha gjerne en pakke wipes liggende til bruk av matsøl på benker og gulv.

Vaskevaffel

Vafler er en sikker dessertvinner hos store og små, så blir vaffeljernet mye brukt, er det høyst nødvendig å rengjøre det skikkelig etter hver bruk.

Den beste måten å rense jernet på, er å steke en vaskevaffel når du er helt ferdig med å steke vafler!

Bland sammen:

0,5 dl vann

1 dl mel

2 spiseskjeer salt

Rør sammen og stek. Doble røren hvis du har dobbelt jern. Kast vaflene etterpå. Mange opplever at vaflene man lager etter vask smaker bedre og blir sprøere neste gang man lager vafler.

Få bukt med “juleflekkene”

-I og etter julen kan man bli overrasket over alle flekkene som har dukket opp i huset, det være seg fettflekker, stearin-, og rødvinsflekker. Disse bør selvsagt fjernes så fort som mulig, men det er ikke umulig å få bort selv om det har gått ett år, sier Skaar.

Gode tips:

Fettflekker: Dryss potetmel på flekken, og la det være på i 15 minutter. Potetmel trekker til seg fuktighet, og dermed blir du kvitt det meste av fettet som har havnet på plagget. Etterpå børster du av melet, og vasker plagget som anvist på vaskelappen.

Rødvinsflekker: Hell på flytende tøyvaskemiddel, trykk godt inn i stoffet med for eksempel baksiden på en skje, og la virke i cirka 30 minutter. Vask deretter på så høy temperatur som tekstilen tåler, helst 60 grader, og med blekemiddelholdig vaskemiddel dersom plagget er lyst/hvitt.

Stearinflekker: Legg plagget i fryseren noen timer slik at det er lett å pirke av selve stearinen. Når det kun er fetflekken igjen – hell på litt oppvaskmiddel og la virke i cirka 15-20 minutter. Skyll godt bort oppvaskmiddelet. Vask deretter på så høy temperatur som tekstilen tåler, helst 60 grader, og med blekemiddelholdig vaskemiddel dersom plagget er lyst/hvitt.